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29 Aralık 2016 Perşembe 12:14

Denktaş Vakfı’nın Basın Açıklaması

"Öğretmenler Sendikası amacını aşmıştır. Kıbrıs Türk Halkı bu yapılana sessiz kalmayacaktır."

Denktaş Vakfı'nın Basın Açıklaması
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Denktaş Vakfı’nın Basın Açıklaması

“Öğretmenler Sendikası amacını aşmıştır. Kıbrıs Türk Halkı bu yapılana sessiz kalmayacaktır.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın üyelerinden kestiği katkılar ile hazırlamış olduğu ajandalar içerisindeki yalan, temelsiz, uydurma yazılar Kıbrıs Türklerini itham eden ve mukavemet örgütlerimizi terörist ilan eden, ayrıca Liderimizin manevi şahsiyetini de zedeleyici ifadeleri üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Bunların tüm Öğretmenlerimizin düşüncelerini yansıtmadığını bilmekle beraber Öğretmenlerimizi temsil eden bir Sendikanın elinden çıkması çok düşündürücüdür.

Devletten beslenen Sendika ağaları başta olmak üzere sorumluluğu olan tüm yönetime bugün hukuk yolunu kullanarak dava açacağımızı duyurur, Başsavcılığı ve polisi de göreve davet ederiz.

Toplumsal duyarlılık ve tepkilerin sonucundan hepimiz sorumluyuz.

Artık yeter! KKTC sahipsiz DEĞİLDİR. Rauf R. DENKTAŞ Kıbrıs Türk Halkının Lideri, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanıdır”

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Anahtar Kelimeler
Denktaş VakfıKTÖSAjanda
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mert 2 gün önce

2018 de takvimi da çıkacak .

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