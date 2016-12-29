Denktaş Vakfı’nın Basın Açıklaması

“Öğretmenler Sendikası amacını aşmıştır. Kıbrıs Türk Halkı bu yapılana sessiz kalmayacaktır.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın üyelerinden kestiği katkılar ile hazırlamış olduğu ajandalar içerisindeki yalan, temelsiz, uydurma yazılar Kıbrıs Türklerini itham eden ve mukavemet örgütlerimizi terörist ilan eden, ayrıca Liderimizin manevi şahsiyetini de zedeleyici ifadeleri üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Bunların tüm Öğretmenlerimizin düşüncelerini yansıtmadığını bilmekle beraber Öğretmenlerimizi temsil eden bir Sendikanın elinden çıkması çok düşündürücüdür.

Devletten beslenen Sendika ağaları başta olmak üzere sorumluluğu olan tüm yönetime bugün hukuk yolunu kullanarak dava açacağımızı duyurur, Başsavcılığı ve polisi de göreve davet ederiz.

Toplumsal duyarlılık ve tepkilerin sonucundan hepimiz sorumluyuz.

Artık yeter! KKTC sahipsiz DEĞİLDİR. Rauf R. DENKTAŞ Kıbrıs Türk Halkının Lideri, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanıdır”