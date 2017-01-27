Denktaş Vakfı’ndan Bağış

KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ’IN KİTAPLARI DERNEKLERE BAĞIŞLANDI

Denktaş Vakfı, Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş'ın hatırasını ve eserlerini yaşatmak amacıyla,

Denktaş Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, vakıf, Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş'ın doğum günü çerçevesinde, Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV) ve Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği'ne (GEKAD) Denktaş'ın yazdığı Karkot Deresi, Gençlerle Sohbet ve Bayrak Yere Düşürülmez kitaplarını bağışladı.

Kitaplar, SAYTEV’in Yedikonuk, Büyükkonuk ve Yenierenköy İlkokulları’nda açacağı kütüphanelere ve Kıbrıs Genç Kadınlar Dernegi'nin “Her Kadına Bir Harf Ol” Projesi’ne katkı amacıyla da bağışlandı.





