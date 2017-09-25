DENKTAŞ, TÜRKİYE’DEN GELEN TEKNİK HEYETİ KABUL ETTİ

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye’den gelen teknik heyeti kabul ederek bir süre görüştü.Heyette, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Teknik Heyet Başkanı İlhan Hatipoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kıbrıs İşleri Başmüşaviri Tuğrul Biltekin, Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı Özlem Demir, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörü Bilal Kendirci ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Uzmanı Özgür Üçkuş yer aldı.Maliye Bakanlığında bugün saat 15.00’de gerçekleşen ziyarette, Başbakanlık Müsteşarı Olgun Amcaoğlu ile Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutçu’da hazır bulundu.