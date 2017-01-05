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05 Ocak 2017 Perşembe 15:40

DENKTAŞ, TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

DENKTAŞ, TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ
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Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ve beraberinde heyeti kabul etti.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Türkiye Beyazay Derneği’nin faaliyet alanları ve projeleri hakkında Denktaş’a bilgi veren Dernek Genel Başkanı Lokman Ayva, amaçlarının engellilerin her alanda yaşamış oldukları sorunları azaltmak olduğunu söyledi.

Bugün Türkiye’de 72 şubelerinin varlığından söz eden Ayva, KKTC dâhil olmak üzere toplam 8 ülkede de şubelerin açıldığını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve tecrübe paylaşımının aynı zamanda kardeşlik ve dostluk duygularını da pekiştirdiğini söyledi.


 
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