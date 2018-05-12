Denktaş: “Tüm analar başımızın tacı”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Denktaş mesajında, toplumların geleceğini inşa eden Annelerin; sabır, şefkat, merhamet ve fedakârlığın yeryüzündeki temsilcileri olduğunu belirterek, “Tüm analar başımızın tacı” dedi.



DP’den yapılan açıklamaya göre Denktaş mesajında, Kıbrıs Türk Halkı’nın var oluş mücadelesinde cephede yer alan kahraman Mücahideleri de unutmadı; “Türk anası tarih boyu vatan için fedakârlıktan kaçınmamış” diyerek, KKTC’nin temellerini atan ve bugün hayatta olanlara şükranlarını sundu, hayatta olmayanları rahmetle andı.



DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş mesajının sonunda; “Anneler Günü vesilesiyle, tüm annelerin bu güzel gününü içtenlikle kutluyor, her birini ayrı ayrı, sevgi ve saygıyla selamlıyor, her daim yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.



