Denktaş, TÜK yönetimi ile bir araya geldi

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Müdür Vekili Mehmet Arkut, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hadımcı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıya Bakanlık Müsteşarı Cengiz Çoli de katıldı.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TÜK Müdür Vekili Mehmet Arkut, kurumun içinde bulunduğu finansal zorlukların aşılması için neler yapılabileceği noktasında fikir belirtirken, , TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hadımcı ise, kurum personelinin sorun ve taleplerine yönelik görüşlerini aktardı, destek talep etti.

DENKTAŞ

Zor bir dönemin yaşanmakta olduğunun bilinci ile ayakları yere basan gerçeklere dayalı politikalar üretilmesi gerektiğine işaret eden Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bazı noktalarda tedbirler alırken, hassas noktalarda ise özverili davranıldığının ve hiçbir kesimin mağduriyet yaşaması için yapılacak ne varsa Maliye ekibinin ortaya koyduğunun bilinmesi gerektiğini söyledi.

Toplantıya katılan Bakanlık Müsteşarı Cengiz Çoli ise, kaynak aktarımı noktasında atılabilecek tüm adımları ivedilik önceliğine göre hayata geçirdiklerini belirtti.