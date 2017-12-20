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Denktaş'tan şok iddialar!
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Denktaş'tan şok iddialar!

"Halkın Partisi Dautoğlu projesidir...Oy satın almak isteyen parti biliyorum..."

Denktaş'tan şok iddialar!

"Halkın Partisi Dautoğlu projesidir...Oy satın almak isteyen parti biliyorum..."

20 Aralık 2017 Çarşamba 12:08
Denktaş'tan şok iddialar!
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DP Genel Başkanı Serdar Denktaş Yenidüzen Gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu...

2019 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığ seçimlerinde aday olduğunu belirten Denktaş, HP'nin bir Davutoğlu projesi olduğurnu, Davutoğlu gidince HP'nin söndüğünü iddia etti.

Başbakan Özgürgün'ün hesaplarını da yorumlayan Denktaş 700 Bin Dolar için Özgürgün'ün konuşması gerektiğini bu paranın vergisinin de önemli olduğunu kaydetti.

Denktaş, genel seçimler öncesinde oy satın almak isteyen bir partinin bulunduğunu şu anda organizasyon içinde olduklarını da iddia etti

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