Denktaş'tan: Mesai Saatleriyle İlgili Açıklama

Bir süreden beridir devam eden grev ve eylemler hafta sonu süresince devam eden görüşmeler sonrasında çocuklarımızın eğitim kaybının giderilmesi ve toplumsal uzlaşının galip gelmesi adına ele alınmış ve bir sonuca ulaşılmıştır.Bu uzlaşı neticesinde 16 Şubat 2017 tarihine kadar kamuda mesai saatleri 08.30-15.30 Perşembe günleri ise 08.30-13.00 öğleden sonra 14.00-18.00 saatleri arasında, okullarda ise ders başlangıç saati 08.30 olarak belirlenmiştir.Okullarımızda derse hazırlık ihtiyacı olan öğretmenlerimiz saat 08.00 itibarı ile okullarında olacaklar, nöbetçi öğretmen ise sabah 07.40 itibarı ile okulda olacaktır. Ders hazırlığı ihtiyacı olmayan öğretmenler Pazartesinden itibaren okul idaresine bildirmek suretiyle ders başlangıcı saatinden önce okulda olabilecektir. Nöbetçi öğretmenlere ek mesai ödeme önerisi hükümet tarafından ve sendikanın da onayı ile geri çekilmiştir.Ders saatleri ve diğer detaylar Pazartesi saat 16.00 da sendikalar ile Eğitim Bakanlığı arasında yapılacak görüşmede sonuçlandırılarak kamuoyunun bilgisine getirilecektir.Tüm memur ve öğretmenlerimizin sendikalar ile hükümetimiz arasında varılan toplumsal uzlaşıya uyması beklenmektedir.16 Şubat 2017 itibarı ile o güne kadar yürütülecek istişare toplantıları sonuçlarına uygun olarak yeni mesai saatlerine geçilecektir.