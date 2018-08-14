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Denktaş'tan krize tedbir
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Denktaş'tan krize tedbir

Denktaş'tan krize tedbir

14 Ağustos 2018 Salı 23:25
Denktaş'tan krize tedbir

DENKTAŞ’TAN KRİZE TEDBİR

Maliye Bakanı Serdar Denktaş Cumhuriyet Meclisinin olağanüstü birleşiminde yaptığı konuşmada, ülke gelirlerinde bir kayıp yaşanıyorsa bunun karşılığında bir de gelir konması gerektiğine aret etti.

CASİNO GELİRLERİ ARTACAK

Başbakan Tufan Erhürman’ın ardından kürsüye çıkan Denktaş, bunu gazinoların gelirlerini artırarak, yabancıların mal alımlarında vergi artırımı yaparak sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

2 KLİMADAN BİRİ KAPATILACAK

Öte yandan sadece hükümetin alacağı kararlarla sorunun tamamen çözülmesinin mümkün olmadığını kaydeden Denktaş, devlet dairelerinden başlayarak odalarda iki klima varsa birini çalıştırma, izaz ikramlarda daha tasarruflu davranma gibi önlemler alınması gerektiğini anlattı.

HER BİREY TASARRUF YAPMALI

Denktaş bunun her hane için geçerli olduğunu, her bireyin tasarrufa gitmesi gerektiğini dile getirdi. Maliye Bakanı olarak daha fazla vergi toplamak için aslında vatandaşın daha fazla harcama yapmasını temenni ettiğini dile getiren Denktaş, öte yandan şartlar gereği tasarruf yapılması gerektiğini kaydetti.

5 GÜNDÜR İŞE BİSİKLETLE GELİYORUM

Şartlar gereği kendisinin işe 5 gündür bisikletle gidip geldiğini anlatan Denktaş, herkesin kendisine uygun tasarruf yöntemini bulması gerektiğini belirtti. Olağanüstü bir halden geçildiğine işaret eden Denktaş “Bu bizim dışımızda olan olayların etkisi” dedi.

EURO’YA GEÇMEK MÜMKÜN DEĞİL

Basında Euro’ya geçilsin yorumları olduğunu ancak bunun mümkün olmadığını anlatan Denktaş, yapılan önerilerin ayaklarının yere basması gerektiğini belirtti. Denktaş milletvekillerinden gelecek yorum ve önerileri beklediklerini kaydederek, “Birlikte hareket etme zamanıdır” dedi.

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Son Güncelleme: 14.08.2018 23:32
Anahtar Kelimeler:
BisikletMaliye Bakanı Serdar Denktaş
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