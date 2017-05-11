Denktaş'tan Akıncıya Detaylı Yanıt

DENKTAŞ : “KIBRISLI RUMLARIN SÜRECİ 4 AY BOYUNCA DONDURDUĞU ORTADAYKEN CUMHURBAŞKANIMIZIN HÜKÜMETİMİZİ GECİKMELERDEN DOLAYI SUÇLAMASINA ANLAM VEREMEDİM”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bankacılık sektörü ile ilgili mevzuatın Avrupa standartları ile uyumlaştırılması çalışmasını Kıbrıs Rum tarafının 4 ay boyunca oyaladığını, Türk tarafının önerilerine ne olumlu nede olumsuz yanıt verilmediğini açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde de yer alan “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümete bankacılık sektörü ile ilgili mevzuatın Avrupa standartları ile uyumlaştırma çalışmalarına destek olması çağrısında bulundu” başlıklı açıklamasını üzüntüyle okuduğunu bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Denktaş yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıslı Rumların süreci 4 ay boyunca dondurduğu ortadayken Sayın Cumhurbaşkanımızın hükümetimizi gecikmelerden dolayı suçlamasına anlam veremedim” dedi.

“Konunun hassasiyeti ve öneminden dolayı hiçbir şekilde bir polemiğe girmek istemememe rağmen, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından aşağıdaki açıklamayı halkımızın bilgisine getirmem elzem olmuştur” diyen Denktaş, konuyla ilgili yaşanan gelişmeleri kronolojik olarak aktardı.

ÇALIŞMA GRUBU TASLAK ÇIKARDI

Denktaş, KKTC bankalarının mali yapılarının araştırılmasıyla ilgili söz konusu çalışmanın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider tarafından oluşturulan iki toplumlu “Ekonomi Çalışma Grubu” tarafından başlatıldığını ve ortaya çalışma ile ilgili bir taslak çıkarıldığını ifade etti.

Denktaş, taslak çalışmanın 2016 yılı sonlarına doğru bilgisine getirilmesinin ardından KKTC bankaları hakkındaki hassas bilgilerin Kıbrıs Rum tarafıyla hiçbir şekilde paylaşılamayacağını açıklayarak bu çalışmayı KKTC’nin yapabileceğini kamuoyuna duyurduğunu ifade etti.

Denktaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu açıklamama müteakip 28 Kasım 2016 tarihinde ziyaretime gelen BMGS Kıbrıs Özel Temsilcisi Sayın Espen Bart Eide ve ekibiyle yaptığım görüşmede konuyla ilgili hassasiyetlerimizi aktararak, söz konusu çalışmaya kesinlikle karşı olmadığımızı, aksine bizim de bu çalışmaya ihtiyacımız olduğunu, sorunun hassas bilgilerin Rum tarafı ile paylaşılacak olmasından kaynaklandığını aktardım.

Sayın Eide ve ekibi kaygılarımızı ve hassasiyetlerimizi dikkatle dinleyerek, bu konuları güvence altına alacak bir modelin geliştirilebilme olasılığı üzerinde durdular. Kendilerine bununla ilgili görüş ve önerilere açık olduğumuzu belirttim.

Bu görüşmeye müteakip BM ekibinin tavsiyesi ile 2 Aralık 2016 tarihinde IMF Temsilcisi ile de konuyla ilgili kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdim.

Yine BM ekibinin önerisi üzerine Avrupa Komisyon temsilcileriyle de bu konuyu görüşmeyi kabul etmeme rağmen, söz konusu temsilcilerle görüşme Komisyon yetkililerinden kaynaklanan nedenlerle gerçekleşmemiştir”

“AKAY’I GÖREVLENDİRDİM... YENİ ÇALIŞMA MODELİ 20 ARALIK’TA BM’YE İLETİLDİ”

9 Aralık tarihinde ziyaretine gelen ABD Büyükelçisi’nin, ülkesinin bu konuda ayırmış olduğu rezervi olduğunu ve çalışmayı finanse edebileceklerini belirttiğini anlatan Denktaş, ABD Büyükelçisi Doherty ile yaptığı verimli görüşme sonrasında, Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Kudret Akay’ı, görüşülen konuyla ilgili olarak tüm taraflarca kabul edilebilecek yeni bir çalışma modalitesi geliştirmesi için görevlendirdiğini kaydetti.

Denktaş, Akay’ın bilgisi dahilinde BM, IMF, AB ve ABD yetkilileriyle yapmış olduğu görüşmeler sonrasında ortaya çıkan yeni bir çalışma modelini Cumhurbaşkanlığının bilgisine getirerek 20 Aralık 2016 tarihinde BM’ye ilettiklerini ifade etti..

Başbakan Yardımcısı Denktaş şöyle devam etti:

“Özetle konunun tarafımızca ele alınmasını müteakip 3 hafta içerisinde ilgili tüm taraflarla arka arkaya görüşmeler gerçekleştirilip tüm taraflarca kapsamlı olduğu kabul edilen önerimizi BM’ye sunduk.

“GÖRÜŞLERİMİZE 4 AY YANIT ALAMADIK”

“20 Aralık 206 tarihinde BM’ye iletilen görüşlerimize 4 ay süreyle yanıt alamadık. Kıbrıs Rum tarafı 4 ay müddetçe konuyu askıda tutmuş, oyalamış ve önerilerimize ne olumlu ne de olumsuz bir görüş bildirmişlerdir.

Nisan 2017 başlarında ise Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Anastasiadis’in önerilerimizi kabul ettiği bilgisini tarafıma aktarmıştır.

12 Nisan 2017 tarihinde BMGS Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Bart Eide ve ekibi ile yapmış olduğum görüşmede, Sayın Eide yapıcı önerilerimiz nedeniyle teşekkürlerini sunarak, Kıbrıs Rum tarafının önerilerimizi kabul ettiğini ve konu üzerine çalışmaları geliştirdiğimiz yöntemle artık devam ettirebileceğimizi bizlere teyit etmişti.

Olayların kronolojik gelişmesi yukarıda anlattığım şekilde olmasına rağmen; Kıbrıslı Rumların süreci 4 ay boyunca dondurduğu ortadayken Sayın Cumhurbaşkanımızın hükümetimizi gecikmelerden dolayı suçlamasına anlam veremedim.

Konu ile ilgili olarak gelinen bu aşamadan sonraki gelişmeleri de gerekli olduğu takdirde yine kamuoyu ile paylaşacağımı bilginize getiririm.”