DENKTAŞ: “SONUCA VARILDIĞINA GÖRE BUNDAN HER İKİ TARAF DA KAZANÇLIDIR”

“GREV KESİNTİLERİ YAPILACAK”

GÖKÇEBEL: “(KIŞ SAATİ) ESAS ATILMASI GEREKEN ADIM HÂLÂ ORTADA DURUYOR”

ELCİL: “ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI YİNE MAĞDUR OLACAK”

KAPTAN: “İYİ NİYETLİYİZ, FAKAT HÜKÜMET YERİNDE DURMAYA DEVAM EDERSE SOKAKLARA YABANCI DEĞİLİZ”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Amme memurları Sendikası’yla hükümet ders ve çalışma saatleri konusunda “geçici” mutabakata vardı.

İlgili mutabakat Maliye Bakanlığı’nda Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova ve sendika yetkililerinin yaptığı toplantının ardından Maliye Bakanlığı’nda imzalandı.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, kamuoyunda yaratılan bilgi kirliliğini gidermek amacıyla, 1,6 ve 9 Aralık tarihlerindeki grevlerle ilgili kesinti yapılacağını söyledi, bu konuda bilgi kirliliği oluştuğunu vurguladı.

Yaratılan kaotik ortamı ortadan kaldırmak ve çocukların mağduriyetini gidermek adına geçici bir mutabakat sağlandığını söyleyen Denktaş, mutabakatın 1 Şubat’a kadar öğretmen sendikalarıyla, 16 Şubat’a kadar da kamuyla ilgili olduğunu anlattı.

Denktaş, Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanıp yayınlanacak saatlerin ilkokullarda 08.15 – 12.55 olacağını, nöbetçi öğretmenlerin 07.45’ten itibaren okullarda olacağını ve 40’ar dakikalık derslerin yapılacağını açıkladı.

Denktaş, ortaokul ve liselerde ise okul etkinliklerinin 08.00’den itibaren başlayacağını, ders saatinin 08.30-13.05’ olacağını kaydetti.

Denktaş, eğitimden 2 günlük kaybın şubat tatilinden çalınmamak kaydıyla ocak ayından telafi edileceğinin KTOEÖS tarafından ortaya konduğunu da bildirdi.

Ortaokul ve liselerde haftada bir öğleden sonra etkinliklerinin aynen devam edeceğini belirten Denktaş, kamuda ise sabah 08.30-15.30 arası mesai olacağını; Perşembe günleri ise 08.30 – 13.00, 14.00-18.00 saatleri arası mesai olacağını söyledi.

16 Şubat’a kadar istişarelere diğer sendikaları da katarak devam edeceklerini ifade eden Denktaş, 16 Şubat’ta saat uygulamasının yeniden gözden geçirileceğini, bunun hükümetin sendikalara da danışarak çözüm üretebileceği bir konu olduğunu dile getirdi.

Yaşanan üzücü olaylar olduğunu ve bundan sonra daha sıkı bir istişare mekanizmasının gerekliliğini de ortaya koyduklarını söyleyen Denktaş, sosyal medya, basın ve TV ekranlarında “galip arandığını”, aslında ne galip ne de mağlubun olduğunu belirtti.

Ortada bir talebin ve bu talebe karşı hükümetin verdiği bir cevabın olduğunu belirten Denktaş, kavga etmek ve inatlaşmak yerine uzlaşıyı tercih eden iki tarafın olduğunu, iki tarafında mesajlarını verdiğini ve varılabildiğine göre sonuçtan her iki tarafın da kazançlı olduğunu ifade etti.

Sendikalara anlayışları için teşekkür eden Denktaş, ikinci döneme de karşılıklı anlayış içinde girilmesini diledi.

GÖKÇEBEL

Kıbrıs Türk Orta Eğitim öğretmenler Sendikası Başkanı Tahir Gökçebel de uzlaşıyı zorlayan tarafın sendikalar olduğunu ve girişimleri hızlandırdıklarını belirttiği konuşmasında, hükümetin bugün bir adım attığını fakat esas adım atılması gereken “saat farkı” konusunun ortada durduğunu söyledi.

Gökçebel, çocukların beslenmeden, güvenliğe varan bir takım sorunlardaki mağduriyetlerinin bugün bir şekilde ve kısmen ortadan kaldırıldığını ifade ederek, KTOEÖS olarak kaza olayındaki sorumluların hesap vermesi taleplerinin bitmediğini kaydetti.

ELCİL

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de, ortada bir yanlışın bulunduğunu ve kış saati uygulamasındaki farktan dolayı ülke şartlarını zorlayan bir durumun bulunduğunu ifade etti.

Bugün imzalanan mutabakatla ara formülün bulunduğunu ve çocukların karanlıkta okula gelmeyecek şekilde düzenleme yapıldığını anlatan Elcil, şu an için sorunun kısmen ortadan kaldırıldığını ifade etti.

“Bizim esas noktamız saatlerin bir saat geriye alınmasıdır” diyen Elcil, Dağyolu’nda meydana gelen ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada sorumluluğu bulunan 3 bakanın istifası için eylem yapmaya devam edeceklerini de söyledi.

KAPTAN

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan da konuşmasında, hükümetin yapması gerekeni yaptığını fakat eksik yaptığını söyleyerek, sendikaların bu kararlardan doğru olanları yapacağını, saatlerin geriye alınması konusundaki mücadelenin ise süreceğini yineledi.

Kaptan, söz konusu kazadaki sorumluların bulunması için Mecliste bir araştırma komitesi kurulması için taleplerinin sürdüğünü, sadece sivil itaatsizlik kararını kaldırdıklarını belirtti.

16 Şubat’a kadar sorunların kökünden çözülmesini umduğunu kaydeden Kaptan, “Biz iyi niyetliyiz. Hükümet yerinde durmaya devam ederse, sokaklara yabancı değiliz, yine çıkar sokakta dururuz” ifadelerini kullandı.