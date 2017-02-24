Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Şubat 2017 Cuma 08:27

Denktaş: “Rum Tarafının Niyeti, Yalnıza Güzelyurt’a Değil, Adanın Bütününe Sahip Çıkmak”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Rum tarafının niyetinin, yalnızca Güzelyurt’a değil, adanın bütününe sahip çıkmak olduğunu söyledi.

Denktaş: 'Rum Tarafının Niyeti, Yalnıza Güzelyurt'a Değil, Adanın Bütününe Sahip Çıkmak”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

GÜZELYURTLULAR, HASTANE İHALESİNDEKİ KARARLILIKTAN DOLAYI DENKTAŞ’A TEŞEKKÜR ETTİ

 Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Rum tarafının niyetinin, yalnızca Güzelyurt’a değil, adanın bütününe sahip çıkmak olduğunu söyledi.

Denktaş, Güzelyurt Sivil Toplum Platformu’nu kabulde yaptığı konuşmada, Güzelyurt Hastanesi ihalesi hakkında bilgi verdi ve müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede yer alan Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Çelebi Ilık de ihale süreci hakkında bölge halkını bilgilendirdi.

DENKTAŞ

Rum tarafının tavrına ilişkin eleştiride bulunan Denktaş, “Rum tarafının şımarık tavırlarından, Kıbrıs Türk halkının tek ses olmayı başarabilmesi halinde kurtulabileceğini” kaydetti.

Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Sivil Toplum Platformu adına söz alan Şinasi Özdeş, ziyarette Güzelyurt Hastanesi ihalesi ile ilgili Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın ve hükümet kanadının kararlı tutumunu kutlayarak, “Sayenizde mutlu sona ulaştık” ifadelerini kullandı.

ÖZDEŞ

Güzelyurt Sivil Toplum Platformu adına söz alan Şinasi Özdeş, bölgeye hastane yapılması çalışmalarının, 2005 yılında başladığını, bunun büyük bir mücadelenin ürünü olduğunu söyledi.

Özdeş, bölge halkı olarak yıllardır bu konuda mücadele verdiklerini, UBP-DP hükümetinin bu konuyu ivedilikle ele almasının kendilerini son derece memnun ettiğini, ancak ihale sürecinde yaşanan olumsuzlukların bir an kendilerini endişelendirdiğini belirtti.

Özdeş, “Biz kavga, gürültü değil hastane istiyoruz, bu konuda tarafta olmuyoruz. Ancak itilip, kakılan ve arada kalan siz olmanıza rağmen dik durdunuz, eğilmediniz, neticede kararlı tutumunuz bizleri mutlu etmiştir. Sakın geri adım atmayın, bizleri boynu bükük bırakmayın ve Güzelyurt halkını bu mutlu sona ulaştırın” ifadelerini kullandı.

MÜZAKERELER

Şinasi Özdeş, müzakere sürecinde Güzelyurt’un akıbetini de merak ettiklerini, yıllardır pazarlık konusu edilmekten belirsizlik ve rahatsızlık duyduklarını belirtti.

Özdeş, “Masada artık bu yönde bir pazarlığın kalktığını düşünüyoruz. Bu durum bizleri topraklarımıza daha sıkı bağlıyor, Güzelyurtlular olarak daha fazla belirsizlik yaşamak istemiyor, evlatlarımızın da bizler gibi göçmenlik yaşamasını arzu etmiyoruz. Siz parlamenterlerimize güveniyoruz, lütfen bu konuda taraf olun, bölgemizin bir kez daha pazarlık konusu yapılmasına izin vermeyin” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İhtiyat hakkını ‘CTP ve UBP’ gasp etti... İhtiyat hakkını ‘CTP ve UBP’ gasp etti...
DAÜ ISO 9001:2008 Ve Iso 10002:2014 Denetimlerinden Tam Not Aldı DAÜ ISO 9001:2008 Ve Iso 10002:2014 Denetimlerinden...
İskele’de Asayiş Ve Trafik Operasyonu… İskele’de Asayiş Ve Trafik Operasyonu…
Gülay Süleymanoğlu, yargıçlığa atandı Gülay Süleymanoğlu, yargıçlığa atandı Gülay Süleymanoğlu, yargıçlığa atandı Gülay...
Hayali faturalar düzenledi, makbuzlarla oynadı! Hayali faturalar düzenledi, makbuzlarla oynadı!
Kefaletle serbest kaldı... Kefaletle serbest kaldı...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

İhtiyat hakkını ‘CTP ve UBP’ gasp etti...
YDP Genel Başkanı Arıklı, KKTC’de çalışan T.C vatandaşları ve diğer yabancı uyrukluların ihtiyat...

Haberi Oku