Denktaş: “Rahmet, özlem ve şükranla anıyor aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz”

DP’DEN 10 KASIM MESAJI…

DENKTAŞ: “RAHMET, ÖZLEM VE ŞÜKRANLA ANIYOR AZİZ HATIRASI ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUZ”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Denktaş mesajında, “Çağın ruhunu ortaya koyan doğru, gerçekçi ve bilimsel yaklaşımları, evrensel fikirleri, insani değerlere ve özgürlüğe olan bağlılığıyla, dönemin diğer liderlerinden ayrılan, tüm dünyada yüzyılın lideri olarak saygı ile anılan, fikirleri, yaşamı ve eserleriyle ölümsüzlüğe yolcu ettiğimiz Gazi Mustafa Kemal’i bir kez daha özlemle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Denktaş, Kıbrıs Türk halkının da Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edindiğini, kendi devletini kurarak onurlu bir halk olduğunu gösterdiğini vurguladığı mesajının sonunda şunları kaydetti:

“10 Kasım, sadece Mustafa Kemal Atatürk’ü anma değil, geleceğe ışık tutan Büyük Önder’in yolunda bilgilenme, tüm zorluklara rağmen geleceğe umutla bakma günüdür. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 80. yılında, bir kez daha rahmet özlem ve şükranla anıyor, aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyoruz. Ruhun Şad Olsun.”