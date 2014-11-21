“ELEŞTİRİLERDE POLİSLERİN MORAL VE MOTİVASYONUNU BOZACAK SÖYLEMLERDEN UZAK DURULMALI”

“POLİSİMİZİ KENDİ HUZURUMUZ İÇİN YIPRATMAMAYA ÖZEN GÖSTERMEK HEPİMİZİN ASLİ GÖREVİ OLMALI”

“GEREKLİ ALT YAPI DOĞRU HAZIRLANIR VE ÖRGÜTÜN SİYASİ GÜÇ OLARAK KULLANILMASININ ÖNÜNE GEÇİLİRSE, POLİS SİVİLE BAĞLANABİLİR”

“AB ÜLKELERİNDE DE EYLEMLERDE POLİS GEREKTİĞİNDE GÜÇ KULLANIR... KKTC’DE TANIŞIKLIK OLGUSU NEDENİYLE POLİS ÇOK DAHA DİKKATLİ, HALKI İLE BARIŞIK”

Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-UG) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, gerek siyasilerin gerekse sivil toplum örgütlerinin polise yönelik eleştirilerinde polis mensuplarının motivasyon ve moralini bozacak söylemlerden uzak durmasını istedi.

Denktaş, “Polisimizi kendi huzurumuz için yıpratmamaya özen göstermek hepimizin asli görevi olmalıdır” dedi.

Sivile bağlanması için gerekli alt yapı doğru hazırlanırsa ve örgütün siyasi güç olarak kullanılabilmesinin önüne geçilmesiyle birlikte polisin sivile bağlanmasının mümkün olacağını ifade eden Denktaş, askere bağlıdır diye şikayet edilen polisin neticede bir düşman örgütü olmadığını vurguladı.

Serdar Denktaş, AB üyesi ülkelerde de polisin eylemlerde gerektiğinde güç kullandığını belirterek, KKTC’de nüfus az olduğu için tanışıklık olgusu nedeniyle polisin diğer çağdaş ülkelerdeki polise göre çok daha dikkatli davrandığını kaydetti.

Denktaş, parti basın bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, “son günlerde Polis örgütüne yönelik söylemlerin maksadını aşmış bir görünüm içerisine girdiğini” belirtti.

“Son derece zor koşullarda görev yapan polisin eylem ve gösterilerde uygulamak durumunda kaldığı önlemler nedeniyle siyasiler ve basın tarafından yapılan açıklamaların polis örgütü mensuplarının moralini bozduğunu ve görev motivasyonunu zayıflattığını” kaydeden Serdar Denktaş, AB üyesi ülkelerdeki polis güçlerinin de eylemler sırasında önlemler aldığını ve gerektiğinde güç kullanabildiğini belirtti.

“TANIŞIKLIK NEDENİYLE POLİSİMİZ ÇOK DİKKATLİ DAVRANMAKTADIR”

“Benzeri durum Kuzey Kıbrıs içinde geçerlidir. Kendi ülkemizin nüfus azlığının getirdiği ‘tanışıklık’ olgusu nedeniyle polisimiz diğer çağdaş ülke polislerine göre çok daha dikkatli davranmaktadır” diyen Denktaş, “hal böyleyken, zaman zaman aldığı emri uygulamakla zorunlu olan ve bazı hallerde de olası bir tatsızlığı önlemek adına hareket etmek zorunda kalan polise yönelik eleştiri dozuna dikkat etmek gerektiğine inandığını” ifade etti.

“ASKERE VEYA SİVİLE BAĞLANMASI BAMBAŞKA BİR TARTIŞMA KONUSU”

DP-UG Genel Başkanı Denktaş, polisin askere veya sivile bağlanmasının bambaşka bir tartışma konusu olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

“Polisimizin sivile bağlanması için gerekli alt yapı doğru hazırlanır ve örgütün siyasi güç olarak kullanılabilmesinin önüne geçilmesi ile birlikte polisin sivile bağlanması mümkün olacaktır. Askere bağlıdır diye şikayet ettiğimiz bu örgütün neticede bir düşman örgüt olmadığı sanırım herkes tarafından kabul görmektedir.

Bu yüzden gerek siyasiler gerekse STÖ'ler tarafından yapılan ve yapılacak olan eleştirilerde polis örgütümüzün mensuplarının motivasyon ve moralini bozacak söylemlerden uzak durulması en büyük temennimizdir.

Olayları siyasi gözlüklerle irdelemek yerine, Avrupa ülkelerinde bile zaman zaman yaşanan polisle ilgili olayları da göz önünde bulundurarak polis örgütümüzle ilgili görüş ortaya koymak çok daha doğru bir yaklaşım olacaktır ve evimizde huzur içinde yaşayabilmemiz için gerekli moral motivasyona da polisimiz bu şekilde ulaşabilecektir.

“YIPRATMAMAYA ÖZEN GÖSTERMEK HEPİMİZİN ASLİ GÖREVİ”

Zor şartlar altında ve eksik personel sayısına rağmen en azami gayretle görev yapmakta olan polisimizi kendi huzurumuz için yıpratmamaya özen göstermek hepimizin asli görevi olmalıdır.

Olası bireysel hataları, polis komuta heyetinin iyice inceleyerek halkımızı da şeffaf bir şekilde aydınlatması halinde oluşacak karşılıklı güven sayesinde halkımız çok daha huzur içinde polisimize sahip çıkacaktır.

Bu inancımı kamuoyuyla paylaşarak bizim polisimizin tüm dünya polislerine örnek olacak kadar kendi halkı ile barışık olduğunu hatırlatmak isterim.”