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Denktaş; Parti Meclisinde konuştu: “2019 kurultayında DP başkanlığı'na yeniden adayım”

Denktaş; Parti Meclisinde konuştu: “2019 kurultayında DP başkanlığı'na yeniden adayım”

02 Aralık 2018 Pazar 13:21
Denktaş; Parti Meclisinde konuştu: “2019 kurultayında DP başkanlığı'na yeniden adayım”

“50 YIL KONUŞTUK, DAHA NE KONUŞACAĞIZ? ARTIK YENİ BİR YOL ARAMAK DURUMUNDAYIZ”

“HÜKÜMET 11 AYI TÖKEZLEMEDEN GERİDE BIRAKTI”

“TÜM ÖDEMELER KENDİ KAYNAKLARIMIZ İLE GERÇEKLEŞTİ VE DAHA BİR KURUŞ BORÇLANMIŞTA DEĞİLİZ”

“UBP VEKİLLERİNİN ELEŞTİRİLERİNE BAKTIĞIMIZDA SANKİ HİÇ İKTİDARA GELMEMİŞÇESİNE VE BİR KERE DAHA DA GELMEYECEKMİŞÇESİNE GİBİ KONUŞUYORLAR”

Demokrat Parti (DP) Genel Başaknı Serdar Denktaş, DP’nin devam etmekte olan ilçe, köy ve mahalle kongrelerinin ülke genelinde Ocak ayında tamamlanması halinde büyük ihtimalle Mart sonu Nisan başı gibi olağan kurultayın yapılacağını belirterek, “2019 olağan kurultayında DP Başkanlığı’na yeniden adayım” dedi.

Demokrat Parti (DP) Parti Meclisi geçtiğimiz akşam DP Genel Merkez binasında toplandı.

DP’den yapılan açıklamaya göre toplantıda, Genel Sekreter Afet Özcafer, genel kurul öncesi ülke genelinde yapılan ilçe, köy ve mahalle kongreleri hakkında kısa bilgi verdi.

DENKTAŞ

DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş yaptığı konuşmada, partisinin 2019 kurultayı, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik gelişmeler ve Kıbrıs müzakereleri konularını masaya yatırdı.

“2019 KURULTAYINDA DP BAŞKANLIĞINA YENİDEN ADAYIM”

DP’nin devam etmekte olan ilçe, köy ve mahalle kongrelerinin ülke genelinde Ocak ayında tamamlanması halinde büyük ihtimalle Mart sonu Nisan başı gibi olağan kurultayın yapılacağını belirten Serdar Denktaş, “Bu akşamda resmen açıklamış olayım. 2019 olağan kurultayında DP Başkanlığı’na yeniden adayım” diye konuştu.

Denktaş’ın bu kararı, parti meclisi üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.

“TÜM ÖDEMELER KENDİ KAYNAKLARIMIZ İLE GERÇEKLEŞTİ VE DAHA BİR KURUŞ BORÇLANMIŞTA DEĞİLİZ”

Ülke ekonomisi ve Maliye Bakanlığı’nın ekonomik gelişmelerle ilgili yaptığı çalışmaları da parti meclisi ile paylaşan DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye’den en son Temmuz ayında bir kısmı savunmaya ödenmek üzere 180 milyon gibi bir paranın geldiğini, o tarihten bugüne henüz bir para akışının gerçekleşmediğini, tüm ödemelerin kendi kaynaklarımız ile tek kuruş borçlanmadan gerçekleştiğini söyledi.

Denktaş şöyle konuştu:

“Türkiye kaynaklı ihaleler vardı, insanlar iş durdurmuş durumdaydı, kimisi bankalar ile zora girmeye başlamıştı, ‘böyle olmaz’ dedik onları da ödemeye başladık.

Reel sektörün 28 milyon alacakları var. Onu ödedik. Belediyelerin müteahhitlere ödenecek alacakları vardı, belediyeleri ödedik. Sanırım su paralarını da Aralığın ilk haftası ödeyeceğiz. Öğretmenler gününde öğretmen ödenekleri de bir tamam ödedik. Tarım için ödediklerimizi saymıyorum. Ancak bilinmesi gereken tek gerçek, bütün bu ödemeler kendi kaynaklarımız ile gerçekleşti. Ve daha bir kuruş borçlanmışta değiliz. Bütün bunların altından kalkmak içinde sabahın erken saatlerinden, gecenin geç saatlerine kadar, ekibim ile beraber canla başla büyük bir uğraş içerisinde çalışıyoruz.”

“ANCAK BU ÜLKE KENDİ YAĞI İLE KENDİ CİĞERİNİ KAVURARAK 2019’DA YOLUNA DEVAM EDECEK”

Gelecek 2019 yılının Maliye açısından yine zorlu bir dönem olacağını yineleyen Serdar Denktaş, “ancak bu ülke kendi yağı ile kendi ciğerini kavurarak 2019’da yoluna devam edecek” dedi. Sıkıntıların Haziran ayına kadar süreceğini, Haziran ayı itibarı ile Türkiye’nin de, KKTC’nin de daha bir rahatlayacağını, gelirlerin ek vergi gerektirmeksizin artacağını öngördüklerini belirtti.

“UBP VEKİLLERİNİN ELEŞTİRİLERİNE BAKTIĞIMIZDA SANKİ HİÇ İKTİDARA GELMEMİŞÇESİNE VE BİR KERE DAHA DA GELMEYECEKMİŞÇESİNE GİBİ KONUŞUYORLAR”

DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, diğer yandan bütçe görüşmelerinin sürdüğünü, UBP’nin çok ilginç bir muhalefet yürüttüğünü söyledi.

Denktaş; “özellikle komitelerde UBP vekilleri motor gibi üstümüze saldırıyor. Verdiğimiz yere ‘az verdik’ vermediğimiz yere ‘niçin vermedik’ eleştirileri yapıyorlar. Oysa yanlış tutum sergiliyorlar. Bu eleştirilere baktığımızda sanki hiç iktidara gelmemişçesine ve bir kere daha da gelmeyecekmişçesine gibi konuşuyorlar” dedi.

“HÜKÜMET 11 AYI TÖKEZLEMEDEN GERİDE BIRAKTI”

Hükümetin 11 ayı tökezlemeden geride bıraktığına işaret eden Serdar Denktaş, bu konuda çıkarılan kasıtlı söylem ve iddiaları ortaya atanların da 4’lü koalisyonun uyumunu artık fark etmeleri gerektiğine işaret etti.
Dış politika konusunda da görüş belirten Denktaş, hükümetin zaten, Kıbrıs konusunda ortak bir görüşünün olmadığını, hükümet ortakları olarak müzakereler konusunda yapmış oldukları açıklamaların partilerinin görüşleri olduğunu yineledi.

“50 YIL KONUŞTUK, DAHA NE KONUŞACAĞIZ? ARTIK YENİ BİR YOL ARAMAK DURUMUNDAYIZ”

Müzakere sürecine de değinen DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, “50 yıl konuştuk artık yeni bir yol aramak durumundayız” dedi.
Bir asırdır süren görüşmelerde önceleri Rauf R. Denktaş’ı ardından, Talat, Eroğlu şimdi Akıncı’nın çözüm istememekle suçlandığını, yanı sıra Türkiye’nin çözüm istemeyen taraf gibi gösterilmesinin artık kabul edilemez olduğuna işaret eden Serdar Denktaş; “şimdi de ‘Türkiye çözüm istemiyor’ diye suçlama yapılıyor ama o Türkiye, Cenevre’de askerin, garantilerin ortadan kalmasına, sulandırılmasına kadar varan bir belgeyi masada ortaya koydu ve buna rağmen Rum tarafı bunu ret ederek masadan ayrıldı. Rum ile 50 yıl görüşüldü, müzakere edildi. 50 yıllık sürecin son aşaması 5’li konferanstı. Oda yapıldı. Rum tarafı beşli konferansta masayı terk etti. Dolayısıyla o süreç bitti. Daha ne konuşacağız?
Artık Rum ile müşterek bir şey yapma dönemi geride kalmıştır. 50 yıl denedik olmadı. Şimdi artık tek taraflı adımlarla Kıbrıs Türkü ve Rum lehine de yeni bir fırsat penceresi açabilir miyiz, adımlar atarak, ticareti geliştirebilir miyiz? Bunlara bakmamız lazım” diye konuştu.

 

Son Güncelleme: 02.12.2018 16:28
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