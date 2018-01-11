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DENKTAŞ, PARTİ BAŞKANLARINI TELEFONLA ARAYARAK KUTLADI

DENKTAŞ, PARTİ BAŞKANLARINI TELEFONLA ARAYARAK KUTLADI

11 Ocak 2018 Perşembe 19:56
DENKTAŞ, PARTİ BAŞKANLARINI TELEFONLA ARAYARAK KUTLADI
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DENKTAŞ, PARTİ BAŞKANLARINI TELEFONLA ARAYARAK KUTLADI

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın Cumhuriyet Meclisi’nde temsil hakkı kazanan partilerin başkanlarını telefonla arayarak kutladığı bildirildi. 

DP’den yapılan açıklamaya göre Denktaş telefon görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, “ülke demokrasisi adına hükümet kurma görüşmelerinin yanında, tüm siyasi partilerin birbiriyle sağlıklı diyalog kurmasının önemli olduğunu, bu bakımdan Meclis’e giren tüm partileri parti başkanları nezdinde arayıp kutladığını” ifade etti.

Son Güncelleme: 11.01.2018 20:58
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