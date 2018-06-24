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Denktaş oyunu kullandı

Denktaş oyunu kullandı

24 Haziran 2018 Pazar 07:22
Denktaş oyunu kullandı

KKTC SANDIK BAŞINDA…

“SEÇİM HERKESE HAYIRLI OLSUN… BİR SONRAKİ SEÇİME KADAR DAHA İSTİKRARLI BİR DÖNEMDEN GEÇİLECEK”

Maliye Bakanı ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ve eşi Müge Denktaş, Gönyeli Belediyesi’ndeki 70 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Denktaş, oyunu kullanan ilk siyasi oldu.

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Denktaş, sabah saat 09.00’da oyunu kullanmasının ardından basına yaptığı açıklamada, ülkede kısa sürede ikinci seçimin gerçekleştirildiğine işaret ederek 2020 yılına kadar yeni bir seçim öngörülmediğini söyledi.

“DAHA İSTİKRARLI BİR DÖNEM”

Bir sonraki seçime kadar daha istikrarlı bir dönemden geçileceğine inanç belirten Denktaş, bugünkü yerel seçimin önemine işaret etti.

Vatandaşların kendilerine en iyi hizmet edeceğine inandığı yerel yöneticiyi seçeceğini belirten Denktaş, düzeyli bir seçim ve propaganda süreci geçirildiğini kaydetti.

Serdar Denktaş, bugünkü seçimin herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Son Güncelleme: 24.06.2018 10:37
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