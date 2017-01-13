DENKTAŞ ÖLÜMÜNÜN 5. YILDÖNÜMÜNDE TMK’DA DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI

Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş, ölümünün 5. Yıldönümünde Türk Maarif Koleji’nde (TMK) düzenlenen törenle anıldı.

20 Temmuz Fen Lisesi’nin düzenlediği ve Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’in de katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı okunmasıyla başladı.

TMT Mücahitler Derneği adına Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkanı Mustafa Arıkan’ın konuşmasının ardından Denktaş’la ilgili video gösterimi yapıldı.

Denktaş ailesi adına Eski Dışişleri bakanlarından Taner Etkin’in konuşmasından sonra 20 Temmuz Fen Lisesi Okul Korosu’nun dinletisine yer verildi.

Rauf R. Denktaş Belgeseli ve “Rauf Raif Denktaş Kimdir” oratoryosunun seslendirilmesiyle etkinlik sona erdi.

ARIKAN

Erenköy Mücahitler Cemiyeti Genel Başkanı Mustafa Arıkan, Denktaş’la Erenköy Direnişi sırasında yaşadığı anılardan bahsetti.

ETKİN

Eski Dışişleri bakanlarından Taner Etkin de Denktaş’la ilgili anılara yer verdiği konuşmasında, Denktaş’ın bir bayrak, toprak, vatan ve Türkiye aşığı olduğunu kaydetti.

Denktaş’ın ölüm döşeğindeyken son sözlerini yine Rum tarafına gönderdiğini ve “Söyleyin onlara burada bağımsız bir devlet vardır; yaşıyor ve yaşatılacaktır” dediğini hatırlatan Etkin, Denktaş’ın tek vasiyetinin devleti yüceltmek ve geliştirmek olduğunu vurguladı.

Etkin’in Denktaş’ı anlattığı konuşması, sık sık alkışlarla kesildi.

Konuşmaların ardından İpek Amber yönetimindeki 20 Temmuz Fen Lisesi korosu “Kıbrıs Türküsü”, “Ölümsüz Liderimiz” ve “Senden Aldık Bayrağı” adlı parçaları seslendirdi.