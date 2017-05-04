DENKTAŞ: MÜCADELEMİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİM

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, 28 Nisan 2017 tarihinde kendisi ve oğlu Rauf Denktaş’ı hedef alan yayın nedeniyle Yeni Bakış Gazetesi aleyhine bugün mahkemelerde “zem ve kadih” davası dosyaladı. Dava dosyalamasının ardından basına açıklama yapan Denktaş, Yeni Bakış Gazetesi’nin hiç bir belgeye dayandırmadan Denktaş ailesini hedef alan yayınlarının yargı önünde mahkum olması gerektiğini belirtti.



Serdar Denktaş, söz konusu gazetede fütursuzca ve zarar verme amacıyla yapılan yayınlara müsamaha göstermesinin mümkün olmadığını belirterek, bu tip kişileri hedef alan karalayıcı yayınların basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini kaydetti.



Denktaş devamla “bugün dava açan benim ama bu tip yayınlara her vatandaşım maruz kalabilir. Umarım açtığım bu davanın sonucunda tüm vatandaşlarımızı bu tür asılsız yayınlardan koruyacak emsal bir sonuç elde ederiz. Daha önce de açıkladığım gibi mücadelemi hukuksal zeminde sonuna kadar devam ettireceğim” dedi.