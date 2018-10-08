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Denktaş: “Moral Bozmaya Gerek Yok, İşler Çok Daha İyi Olacak”

Denktaş: “Moral Bozmaya Gerek Yok, İşler Çok Daha İyi Olacak”

08 Ekim 2018 Pazartesi 09:10
Denktaş: “Moral Bozmaya Gerek Yok, İşler Çok Daha İyi Olacak”

DP’DE YEDİDALGA KÖY ÖRGÜTÜ KONGRESİ HAFTA SONU YAPILDI


“BU ZOR DÖNEMİ ÖNCE KENDİ İÇİMİZDE SONRA TÜRKİYE İLE BİRLİKTE ÇALIŞARAK AŞACAĞIZ”


Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ekonomik anlamda zor bir dönemden geçildiğine işaret ederek ancak moral bozmaya gerek olmadığını, işlerin daha iyiye gideceğini, çok daha iyi olacağına inandığını söyledi.


Ülke kaynaklarıyla birçok ödeme yapıldığına işaret eden ve bunun çarkların en azından üç dört ay öncesine kadar iyi döndüğünü gösterdiğini kaydeden Denktaş, şimdi artık Türkiye’de de yeni sistemin yavaş yavaş oturduğunu, teknik heyetin belirlendiğini, sırada bütçede öngörülen para akışının başlamasının bulunduğunu ifade etti.  


Denktaş, böylece Maliye’nin rahatlayacağını belirterek ancak bunun bir anda halka yansımasının mümkün olmadığının bilinmesini istedi; 2019’da Maliye’nin çekeceği sıkıntıların vatandaşa yansımaması için de ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.
DP Yedidalga Köy Örgütü Kongresi, hafta sonu gerçekleşti.


DP’den yapılan açıklamaya göre kongrede oluşan divana, Özkan Mavioğlu ve Ozan Erenay başkanlık etti. 


DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile parti üst düzey yöneticileri ve bölge halkının katıldığı kongrede, konuşmaların ardından yapılan seçimlerle DP Yedidalga Örgüt Başkanlığı’na Erdoğan Şah, Kadın Örgütü Başkanlığı’na Sultan Sergil, Gençlik Örgütü Başkanlığı’na da Hüseyin Numan seçildi. 


Ayrıca yönetim kurulu üyeleri, kurultay delegeleri ve sandık başkanlarının seçimi de yapıldı.


Denktaş ve Ataoğlu, köy kongresi öncesi vatandaşların sorunlarını dinleyerek, sorularına yanıt verdi. 


DENKTAŞ: “BU ZOR DÖNEMİ ÖNCE KENDİ İÇİMİZDE SONRA TÜRKİYE İLE BİRLİKTE ÇALIŞARAK AŞACAĞIZ”


DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ekonomik anlamda zor bir dönemden geçildiğine işaret ederek ancak moral bozmaya gerek olmadığını, işlerin daha iyiye gideceğini, çok daha iyi olacağına inandığını söyledi. 


Denktaş, “Bu zor dönemi önce kendi içimizde, sonra Türkiye ile birlikte çalışarak aşacağız” dedi. 


“TEKNİK HEYET BELİRLENDİ… SIRADA PARA AKIŞI VAR”


“2018 bütçesizlik nedeni ile kötü başlamıştır. Biz her şeye rağmen tamamen kendi kaynaklarımızla çiftçimizi, hayvancımızı, memurumuzu, işçimizi ödemeye çalışıyoruz. Hâlâ savunma bütçesi dahi kendi kaynaklarımızla ödenebiliyorsa bunun anlamı çarkların en azından 3-4 ay öncesine kadar iyi dönmekte olduğuydu” diye konuşan Denktaş, şimdi artık Türkiye’de yeni sistemin yavaş yavaş oturduğunu, teknik heyetin belirlendiğini, sırada bütçede öngörülen para akışının başlamasının olduğunu söyledi.  


“Bu durumda Maliye olarak biz de biraz daha rahata ermiş olacağız” diyen Denktaş, öte yandan bunun halka bir anda yansımasının mümkün olmadığının bilinmesi gerektiğini kaydetti. 


“2019 YILINA UMUTLU BİR GİRİŞ YAPMAYACAĞIZ AMA BU SIKINTILARIN VATANDAŞA YANSIMAMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ…” 


Maliye Bakanı Serdar Denktaş; “Maliye olarak 2019 yılına yine çok umutlu bir giriş yapmayacağız ama Maliye olarak bizim çekeceğimiz sıkıntıların vatandaşa yansımaması için de elimizden geleni yapacağız” diye konuştu. 


‘ORGANİZE TURİZM BÖLGESİNİN OLUŞMASI ÇALIŞMALARI…
Bölgede yeni bir girişim başlattıklarını açıklayan Denktaş, organize turizm bölgesinin oluşması için Turizm Bakanlığı bazında girişimlerin devam ettiğini, şu anda ilgili yerlerle konuşmaların sürdüğünü, başarıldığı takdirde bu bölgede yine bölgenin yapısına uygun turistik tesislerin açılmasının söz konusu olacağını kaydetti. 


Serdar Denktaş, “Bu istihdam imkânlarının da açılması anlamına gelecek, bölgenin kalkınması, daha hızlı büyüyebilmesi sağlanacak. Ve sanırım birçok insanımız, hayvancımız, çiftçimiz bu fırsattan yararlanabilecek” dedi. 


SÖZLEŞMELİ TARIM…


Maliye Bakanı Serdar Denktaş ayrıca, farklı yerlerde sözleşmeli tarıma geçmek için çalışmaların sürdüğüne de dikkat çektiği konuşmasında, bölgenin ve Yedidalga’nın üretkenliğinden söz etti. 


Denktaş, bu bölgede üretilenlerin ülkenin her yerinden turizm tesislerinde kullanılabilmesi için Turizm Bakanlığı girişimlerini de anlatan “Her şey çok daha güzel olacak” dedi. 

Son Güncelleme: 08.10.2018 12:15
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