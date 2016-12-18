Denktaş, Mesai Saatleriyle İlgili Sendikalarla Uzlaşıya Varıldığını Açıkladı

16 ŞUBATA KADAR KAMUDA MESAİ SAATLERİ 08.30-15.30 ARASI OLACAK

PERŞEMBE GÜNLERİ 08.30-13.00 İLE 14.00-18.00 ARASI MESAİ YAPILACAK

OKULLARDA DA DERS BAŞLANGIÇ SAATİ 08.30 OLARAK BELİRLENDİ. DERSE HAZIRLIK İHTİYACI OLAN ÖĞRETMENLER 08.00, NÖBETÇİ ÖĞRETMEN İSE 07.40 İTİBARIYLA OKULDA OLACAK

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, sendikalarla, mesai saatleriyle ilgili uzlaşıya varıldığını açıkladı.

Buna göre, 16 Şubata kadar kamuda mesai saatleri 08.30-15.30 saatleri arasında olacak. Perşembe günleri 08.30-13.00 ile 14.00-18.00 arası mesai yapılacak.

Okullarda da ders başlangıç saati 08.30 olarak belirlendi. Okullar derse hazırlık ihtiyacı olan öğretmenler 08.00 itibarıyla, nöbetçi öğretmen ise 07.40 itibarıyla okulda olacak.

Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bir süreden beridir devam eden grev ve eylemlerin, hafta sonu süresince devam eden görüşmeler sonrasında çocukların eğitim kaybının giderilmesi ve toplumsal uzlaşının galip gelmesi adına ele alındığını ve bir sonuca ulaşıldığını belirtti.

Serdar Denktaş, şunları kaydetti:

“Bu uzlaşı neticesinde 16 Şubat 2017 tarihine kadar kamuda mesai saatleri 08.30-15.30 Perşembe günleri ise 08.30-13.00 öğleden sonra 14.00-18.00 saatleri arasında, okullarda ise ders başlangıç saati 08.30 olarak belirlenmiştir.

Okullarımızda derse hazırlık ihtiyacı olan öğretmenlerimiz saat 08.00 itibarı ile okullarında olacaklar, nöbetçi öğretmen ise sabah 07.40 itibarı ile okulda olacaktır. Ders hazırlığı ihtiyacı olmayan öğretmenler Pazartesinden itibaren okul idaresine bildirmek suretiyle ders başlangıcı saatinden önce okulda olabilecektir. Nöbetçi öğretmenlere ek mesai ödeme önerisi hükümet tarafından ve sendikanın da onayı ile geri çekilmiştir.”

YARIN DETAYLAR SONUÇLANDIRILACAK

Başbakan Yardımcısı Denktaş, ders saatleri ve diğer detayların yarın saat 16.00’da sendikalar ile Eğitim Bakanlığı arasında yapılacak görüşmede sonuçlandırılacağını belirterek, detayların kamuoyunun bilgisine getirileceğini kaydetti.

“Tüm memur ve öğretmenlerimizin sendikalar ile hükümetimiz arasında varılan toplumsal uzlaşıya uyması beklenmektedir” diyen Serdar Denktaş, 16 Şubat 2017 itibarıyla, o güne kadar yürütülecek istişare toplantıları sonuçlarına uygun olarak yeni mesai saatlerine geçileceğini duyurdu.