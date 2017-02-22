Denktaş, Mesai Saatleri Konusunda Kamuda Yetkili Sendikalarla Bir Araya Geldi.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner ile Başbakanlık Müsteşarı Olgun Amcaoğlu, mesai saatleri konusunda kamuda yetkili sendikalarla bir araya geldi.



Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner ile Başbakanlık Müsteşarı Olgun Amcaoğlu, mesai saatleri konusunda kamuda yetkili sendikalarla bir araya geldi.







Maliye Bakanlığı’nda bu sabah 10.30 sıralarında başlayan görüşmeye Ahmet Kaptan başkanlığındaki Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ( KTAMS) ve Metin Atan başkanlığındaki Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) heyeti katıldı.

Basına kapalı olan görüşmenin başında açıklamalar yapıldı.

Denktaş: Bu, görüş alma toplantısıdır. Belki bir görüşmeye daha ihtiyaç duyulabilir

İlk sözü alan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, geçen hafta sendikalarla toplantı yapıldığını, mutabakata varıldığını ve kamuda yeni mesai saati uygulamasının 1 Mart’a kadar ertelendiğini anımsattı.

Bugün de sendikaların önerilerinin değerlendirileceğini, yaz mesaisi dahil şartların görüşüleceğini belirten Denktaş, “Bu, görüş alma toplantısıdır. Belki bir görüşmeye daha ihtiyaç duyulabilir” dedi.

saner: Hükümet kanadı olarak görüşlerimiz ortada. Umarım bugün bir uzlaşıya varabiliriz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, tarafların görüşlerinin değerlendirileceğini kaydederek, “Hükümet kanadı olarak görüşlerimiz ortada” şeklinde konuştu.

Denktaş’ın “bir toplantı daha yapmak gerekebilir” açıklamasına işaret eden Saner,“Umarım, bugün bir uzlaşıya varabiliriz. Taraflar da buna katkı koyacak diye düşünüyorum” dedi.

Kaptan: Kamuyu siyasetten arındırmak gerekir, sorun sadece çalışma saatleri değil

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan da, sistemdeki aksaklıkların çalışma saatleriyle düzeltilemeyeceğini söyledi.

“Öncelikle kamuyu siyasetten arındırmak gerekir” diyen Kaptan, “Bunu sadece UBP ve DP’ye değil, tüm siyasi partilere söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Kaptan, tek mesainin devamından yana olduklarını ve gerekçelerini ortaya koyacaklarını ifade ederek, “Hiç kimse telefon direği olamaz. Ülkenin gerçeklerini birlikte tartışacak, ülke yararına birlikte karar alacağız. Dayatmaları kabul etmeyiz. Biz bugün meseleyi çözmeye, çalışanların taleplerini iletmeye geldik” şeklinde konuştu.

Kamudaki soruna sadece çalışma saatleri olarak bakmadıklarını, konuyu sosyal ve ekonomik olarak değerlendirdiklerini ifade eden Ahmet Kaptan, “Verimlilik, memnuniyet bizim önceliğimiz” dedi.

Atan: Kamuda verimlilik mesai saatleriyle oynanarak değil, alt yapıyla ve kaynakla sağlanabilir

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ise kamuda verimliliğin mesai saatleriyle oynanarak değil, alt yapıyla ve kaynakla sağlanabileceğini söyledi.

Kamu-Sen ve KTAMS olarak tek mesainin devamından ya da eskiye dönülmesi durumunda kış ve yaz mesaisinden yana olduklarını ifade eden Atan, “Bugün teknik bir görüşme yapacağız. Anlaşmaya varırsak bunu sürdüreceğiz, anlaşamazsak gereğini yapacağımızı kamu çalışanlarına iletmek istiyorum. Her iki taraf için hayırlısı olsun” şeklinde konuştu.