Denktaş, Maliye bakanlığı personeli ve müdürleri ile bayramlaştı

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ramazan Bayramı dolayısı ile Maliye bakanlığı personeli ve müdürleri ile bayramlaştı.
Makamda gerçekleşen bayramlaşma merasimine bürokratlar ve bakanlık personeli iştirak etti.
Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ramazan Bayramı dolayısı ile Maliye bakanlığı personeli ve müdürleri ile bayramlaştı.
Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ramazan Bayramı dolayısı ile Maliye bakanlığı personeli ve müdürleri ile bayramlaştı.
Makamda gerçekleşen bayramlaşma merasimine bürokratlar ve bakanlık personeli iştirak etti.