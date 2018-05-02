Denktaş, Lefkoşa Muhtarlar Derneği heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Lefkoşa Muhtarlar Derneği’nden bir heyeti kabul etti.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bugün gerçekleşen görüşmede, muhtarların sorunları ile muhtarların çağın gereklerine uygun çalışmalarına olanak sağlayacak düzenlemeler konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Lefkoşa Muhtarlar Derneği Asbaşkanı Musa Suiçmez, yaptığı konuşmada, muhtarlık binası olmayan bölgelere bina tahsis edilmesini ve derneğin bir binaya kavuşturulmasını istedi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise konuşmasında, muhtarların bölge halkını temsil eden seçilmiş kişiler olduklarını hatırlattı ve muhtarların sorunlarını ve taleplerini dikkate alacaklarını kaydetti.

Serdar Denktaş, Belediyeler Reformunun gündeme gelmesi ile birlikte Muhtarların statülerinin yeniden ele alınması gerektiğini de söyledi.