banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93711
ALTIN
256.018
DOLAR
6.6832
STERLİN
8.5591
EURO
7.7101
Voyvoda tutuksuz yargılanacak
VOYVODA TUTUKLU YARGILANACAK
Bonzai soruşturması tamamlandı
BONZAİ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
Kadın cinayetine 35 yıl hapis cezası
KADIN CİNAYETİNE 35 YIL HAPİS...
Alayköy cinayetinde karar
ALAYKÖY CİNAYETİNDE KARAR
banner282

Denktaş, KTSO Yönetimiyle Bir Araya Geldi

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Candan Avunduk başkanlığında Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) yönetimiyle bir araya geldi.

Denktaş, KTSO Yönetimiyle Bir Araya Geldi

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Candan Avunduk başkanlığında Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) yönetimiyle bir araya geldi.

04 Eylül 2018 Salı 13:36
Denktaş, KTSO Yönetimiyle Bir Araya Geldi

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Candan Avunduk başkanlığında Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) yönetimiyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu’nun alkollü içeceklere uyguladığı Fiyat İstikrar Fonu kararının görüşüldüğü toplantıda ayrıca “Bilanço Barışı”yla ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, kabulde yaptığı konuşmada, alkollü içeceklere getirilen fon uygulamasındaki eksiklikleri yeniden gözden geçireceklerini söyledi. Denktaş, “Bu dönem, herkesin özveride bulunmasını gerektiren bir dönem. Şu an itibarıyla tüm giderlerimizi yerel gelirlerimizle karşılamak durumundayız. Gerekli gördüğümüz her türlü önlemi almak zorundayız” dedi.

 

Son Güncelleme: 04.09.2018 16:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hak-sen Ve Vergi-sen Başbakanlık Önünde Protesto Eylemi Yaptı
Hak-sen Ve Vergi-sen Başbakanlık Önünde Protesto Eylemi Yaptı
Ankara Büyükelçisi Köprülü, Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güven Mektubu Sundu
Ankara Büyükelçisi Köprülü, Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güven Mektubu Sundu
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Ankara’da Temaslarına Devam Ediyor
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Ankara’da Temaslarına Devam Ediyor
Eski Gazimağusa (daü)-lefkoşa Anayolu Bir Süre Trafiğe Kapalı Olacak
Eski Gazimağusa (daü)-lefkoşa Anayolu Bir Süre Trafiğe Kapalı Olacak
Erhürman Ankara’ya gidiyor
Erhürman Ankara’ya gidiyor
Tatlısu Harnup Festivali Perşembe akşamı başlıyor
Tatlısu Harnup Festivali Perşembe akşamı başlıyor
YKP, 6 Eylül’deki eylem için katılım çağrısı yaptı
YKP, 6 Eylül’deki eylem için katılım çağrısı yaptı
Kitaplar Arasında 35 Yıl…
Kitaplar Arasında 35 Yıl…
Sendikal Platform, Başbakan Erhürman'a sunduğu önerileri açıkladı
Sendikal Platform, Başbakan Erhürman'a sunduğu önerileri açıkladı
Market işletmecilerinden öneriler
Market işletmecilerinden öneriler

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim