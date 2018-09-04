Denktaş, KTSO Yönetimiyle Bir Araya Geldi

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Candan Avunduk başkanlığında Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) yönetimiyle bir araya geldi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu’nun alkollü içeceklere uyguladığı Fiyat İstikrar Fonu kararının görüşüldüğü toplantıda ayrıca “Bilanço Barışı”yla ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.



Maliye Bakanı Serdar Denktaş, kabulde yaptığı konuşmada, alkollü içeceklere getirilen fon uygulamasındaki eksiklikleri yeniden gözden geçireceklerini söyledi. Denktaş, “Bu dönem, herkesin özveride bulunmasını gerektiren bir dönem. Şu an itibarıyla tüm giderlerimizi yerel gelirlerimizle karşılamak durumundayız. Gerekli gördüğümüz her türlü önlemi almak zorundayız” dedi.



