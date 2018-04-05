Denktaş : Konuşma yapmaya değil, sektörün sorunlarını dinlemeye geldim

MALİYE BAKANI DENKTAŞ, SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLER BİRLİĞİ’NİN DÜZENLEDİĞİ TOPLANTIYA KATILDI Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği’nin düzenlediği ve sektörel sorunların masaya yatırıldığı toplantıya katıldı.



Bakanlıktan verilen bilgiye göre dün akşam gerçekleştirilen toplantıda Denktaş’a Para Kambiyo Dairesi Müdürü Şifa Karahasanoğlu, Vergi Dairesi Müdürü Özdemir Kalkanlı ve Maliye Bakanlığı’na bağlı bürokratlar eşlik etti.



Toplantı açılışında, KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Genel Sekreteri İbrahim Kavçın sunum yaptı.



DENKTAŞ



Toplantının başında konuşma yapmak için kürsüye davet edilen Maliye Bakanı Serdar Denktaş, konuşma yapmaya değil, sektörün sorunlarını dinlemeye geldiğini belirterek, toplantının çalışma toplantısına dönüştürülmesine olanak sağladı.



Sorunları ve tartışmaların dinleyen Denktaş, bürokratlarına verdiği talimat ile birliğin sorun olarak ortaya koyduğu taleplerinin bir kısmına çare üretti.