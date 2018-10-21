Denktaş KITOB’dan bir heyeti kabul etti

GÖRÜŞMEDE EKONOMİDEKİ GELİŞMELER VE TURİZME ETKİLERİ HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞ VERİŞİNDE BULUNULDU



Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB)’den bir heyetle bir araya gelerek ekonomideki gelişmeler ve bu gelişmelerin turizme etkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu; heyetin talep ve önerilerini dinledi.

ÖZERDEN: “PİYASADAKİ GELİŞMELERDEN SEKTÖR OLARAK OLDUKÇA FAZLA ETKİLENDİK”

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre KITOB Genel Sekreteri Erhan Özerden, ziyarette yaptığı konuşmada, piyasadaki gelişmelerden sektör olarak oldukça fazla etkilendiklerine dikkati çekerken, bir yandan krizi yönetme çabalarının sürdüğünü, diğer yandan döviz artışı ile yükselen girdi maliyetleri ile baş etmek için uğraş verdiklerini söyledi.

Özellikle sektörün alım maliyetlerinde ciddi bir artışın söz konusu olduğunu, var olan durumun fırsatçılara imkân tanıdığını dile getiren Özerden, “Hükümet tarafından bunun kontrolü yapılabilir, önüne geçilebilir mi diye düşünüyoruz” dedi ve bu konuda Denktaş’ın desteğini istedi.

Erhan Özerden, sektörün en büyük giderlerinden birinin elektrik olduğunu da belirtti.

KITOB Genel Sekreteri Erhan Özerden, özellikle kabinede yer alan bazı bakanların açıklamalarının da kendilerini etkilediğini belirterek, yerel istihdamı arttırmak amacıyla verilecek teşviklerin eğitim ve kalifiye eleman yetiştirmek için kullanılmasının daha verimli olacağı görüşünü ortaya koydu.

DENKTAŞ: “PANİĞE GEREK YOK BU ZOR GÜNLER GEÇECEK ANCAK GERÇEKLER DE BİLİNMELİ”

Sektör yetkililerinin talep ve endişelerini dinleyen Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise paniğe gerek olmadığını, bu zor günlerin geçeceğini ancak gerçeklerin de bilinmesinde yarar gördüğünü belirtti.

Döviz krizi olmasaydı, bu sene artı bütçe vereceklerini, bu yılın şanssız bir yıl olduğunu söyleyen Serdar Denktaş, 2019 yılının da tüm bu gelişmeler nedeniyle sıkıntılı olabileceğini bugünkü sıkıntıları toparlamanın biraz zaman alacağını kaydetti.

“2020 YILI ÇOK DAHA İYİ OLACAK…”

“Şu an sıkıntım biz piyasaya para pompalayamadığımız için gelirlerimizde düşüş olması” diyen Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bunu aşmak için çalıştıklarını ve 2020 yılının çok daha iyi olacağına inandığını söyledi.

Türkiye’den henüz para akışının başlamadığını, şimdilik kendi olanaklarıyla ödemelerin sağlandığını kaydeden Denktaş, 10 ay dayanabilmiş olmanın bile bir mucize olduğunu dile getirdi. Denktaş, “Teknik Kurulun oluştuğunu ve haftaya gelmelerini beklediklerini, para akışının başlaması ile birlikte iyileşmelerin mümkün olabileceğini” de söyledi.

“…BAZI FIRSATÇILARIN TAVRI NEDENİYLE…”

Yıllarca fiyat denetlemesine karşı çıkan, ‘serbest piyasa kendi kendini ayarlar’ diyen bir politikacı olarak, bugün yaşanan durumdan doğan bazı fırsatçıların tavırları nedeniyle, bazı kısıtlamalara gitmek zorunda kalacaklarını kaydeden Denktaş, “Eğer bu iş böyle devam edecekse mutlaka bazı kısıtlama getirmek zorunda kalacağız. Denetleme yapıyoruz. Ve gerçekten fahiş fiyat uyguladığı tespit edilirse ceza ve teşhiri söz konusu. Ancak esas denetçi tabii ki sizlersiniz, vatandaştır. Fahiş fiyat uygulanan yerlerden alışverişi kesmek lazım. Unutmayalım ki, daha ucuza satan birileri mutlaka vardır” diye konuştu.