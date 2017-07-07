Denktaş: “Kimsenin İnisiyatifini Beklemeden Önümüze Bakalım… Her Olmayan İşte Hayır Var…”

Demokrat Partisi Genel Başkanı Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, “Şimdi kol kola girerek, kimsenin insafını veya inisiyatifini beklemeden önümüze bakalım. İç siyasette birbirimizi eleştirebiliriz, ancak dışa karşı birlik olma zamanı…Her olmayan işte bir hayır vardır” dedi.

Kıbrıs müzakere sürecinin sonuçsuz kalmasını facebook hesabından değerlendiren Denktaş, şunları kaydetti:

“Birbirimize en çok ihtiyaç duyacağımız bir sürece giriyoruz. Kendi ekibimizi suçlamakla veya slogan atmayla hiç bir yere varılamayacağını en azından görmüş olmalıyız. Rum bizimle bir şey paylaşma niyetinde olmadığını bir kez daha ispat etti. Rum kaynaklı haberlere inanmakla sadece ve sadece onların propagandalarına hizmet etmiş oluruz.

Bana göre Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibi fazla uzlaşmacı davranmış olabilirler. Bu nedenle onları suçlamak yerine düşüncelerimi referandum safhasında ortaya koymayı yeğledim. Sürecin çökmesi ve yıllardır bizleri meşgul eden zeminde bir çözümün ortaya çıkamayacağı gerçeği buradan alınan sonuçla ortaya çıkmış oldu.

Şimdi kol kola girerek, kimsenin insafını veya inisiyatifini beklemeden önümüze bakalım. İç siyasette birbirimizi eleştirebiliriz, ancak dışa karşı birlik olma zamanı…Her olmayan işte bir hayır vardır…”