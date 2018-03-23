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DENKTAŞ, KIBRIS TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Rumun ve dış mihrapların oyununa gelmeden; tüm halkın, birbirini, ötekileştirmeden, farklılıkları zenginlik sayarak daha sıkı kucaklaması gerektiğini söyledi.

DENKTAŞ, KIBRIS TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Rumun ve dış mihrapların oyununa gelmeden; tüm halkın, birbirini, ötekileştirmeden, farklılıkları zenginlik sayarak daha sıkı kucaklaması gerektiğini söyledi.

23 Mart 2018 Cuma 18:23
DENKTAŞ, KIBRIS TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ
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MALİYE BAKANI SERDAR DENKTAŞ, KIBRIS TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

DENKTAŞ: “RUMUN VE DIŞ MİHRAPLARIN OYUNUNA GELMEDEN, TÜM HALK, BİRBİRİNİ, ÖTEKİLEŞTİRMEDEN, FARKLILIKLARI ZENGİNLİK SAYARAK DAHA SIKI KUCAKLAMASI GEREK”

BORA:  “MÜZAKERE MASASINDA GERÇEKLERİN GÖZ ARDI EDİLEREK, SORUN YALNIZCA RUMLARIN KUZEYDEKİ MÜLKİYETLERİYMİŞ GİBİ GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILMASI KABUL EDİLEMEZ”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş,  Rumun ve dış mihrapların oyununa gelmeden; tüm halkın, birbirini, ötekileştirmeden, farklılıkları zenginlik sayarak daha sıkı kucaklaması gerektiğini söyledi.

Denktaş, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği heyetini kabul etti.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Bakanlıkta gerçekleşen kabulde, Dernek üyeleri, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı rahmetle anarken, hatıralarından notlar aktardı.

BORA

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, TMT’ciler olarak amaçlarının şehitlerin kanıyla kurulan KKTC’yi ne pahasına olursa olsun yaşatmak ve tanıtmak olduğunu vurgulayarak, son dönemlerde özellikle müzakere sürecinin yeniden başlaması yönünde yapılan açıklamaların ve Türkiye’nin garantörlüğünün sulandırılması gibi hayati konuların kendilerini endişelendirdiğini dile getirdi.

Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünden taviz vermenin söz konusu dahi olamayacağını ifade eden  Bora, Türkiye’nin, 1974 Mutlu Barış Harekâtı ile adaya barış, huzur ve güveni getirdiğini, 74 Barış Harekâtı’nın ayrıca Yunanistan’a da demokrasinin gelmesini sağladığını söyledi.

Bora, bugün müzakere masasında gerçeklerin göz ardı edilerek, sorunun yalnızca Rumların kuzeydeki mülkiyetleriymiş gibi gösterilmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Bora şöyle devam etti:

“Müzakerelerde gerçekler ve zulüm unutularak sorun sadece Rumların kuzeydeki mülkiyetleriymiş gibi gösteriliyor. Mülkiyetten önce insanların yaşama hakları vardır. Kıbrıs Türk Halkının yaşam hakkı, Rumlar tarafından iki kez elinden alınmak istendi. Bizim, onca yıl baskılarla, her türlü zulüm ve işkence uygulayarak teslim olacağımızı bekledi olmadı. Çok şükür ki garantör Türkiye vardı. Olmasaydı bugün burada ne siz, ne de biz olmayacaktık. Bu gerçekler unutturulmaya çalışılıyor.” 

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, dernek üyelerinin hassasiyetlerine hak verdiğini, ancak süreç henüz başlamadığı için endişeye gerek olmadığını söyledi.

Denktaş, “dik duracağız, anlatacağız, birlikte mücadele edeceğiz. Ne Türkiye’nin garantörlüğünden, ne de devletimizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Serdar Denktaş, bu bağlamda, Rum’un ve dış mihrapların oyununa gelmeden, tüm halkın, birbirini, ötekileştirmeden, farklılıkları zenginlik sayarak daha sıkı kucaklaması gerektiğini söyledi.

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