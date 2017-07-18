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18 Temmuz 2017 Salı 09:03

Denktaş, Kıbrıs Konusunda Gelinen Son Aşamayı Basın Toplantısıyla Değerlendirdi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 11 Şubat 2014 ortak belgesi etrafında şekillenen müzakere sürecinin kendilerine göre bittiğini kaydederek, DP olarak&nbsp; imza attıkları ortak belgeye desteklerini çektiklerini duyurdu.

Denktaş, Kıbrıs Konusunda Gelinen Son Aşamayı Basın Toplantısıyla Değerlendirdi
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DENKTAŞ: “11 ŞUBAT 2014 ORTAK BELGESİ ETRAFINDA ŞEKİLLENEN MÜZAKERE SÜRECİ BİZE GÖRE BİTTİ. ORTAK BELGEYE DESTEĞİMİZİ ÇEKİYORUZ”

“BU AKŞAM HEM CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA HEM DE TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU’NA DAHA ÖNCE SÖZLÜ OLARAK DA DİLE GETİRDİĞİMİZ ÖNERİLERİ YAZILI OLARAK SUNACAĞIZ”

“AMAÇ TÜM SİYASİ PARTİLERLE VE CUMHURBAŞKANI İLE BUNLARIN ALTINI DOLDURMAK VE UYGULAMAYA GEÇİRMEKTİR”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 11 Şubat 2014 ortak belgesi etrafında şekillenen müzakere sürecinin kendilerine göre bittiğini kaydederek, DP olarak  imza attıkları ortak belgeye desteklerini çektiklerini duyurdu.

Denktaş, “Bu belge bizim için artık yok hükmündedir, bağlayıcı değildir” dedi.

Serdar Denktaş, Kıbrıs konusunda gelinen son aşamayı bu sabah DP Genel Merkez Binası’nda düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi.
Denktaş, bu akşam hem Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, hem de TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na daha önce sözlü olarak da dile getirdikleri önerileri yazılı olarak sunacaklarını söyleyerek,  “Amaç tüm siyasi partilerle ve Cumhurbaşkanı ile bunların altını doldurmak ve uygulamaya geçirmektir” dedi.

Basın toplantısında hükümetle ilgili soruları da yanıtlayan Denktaş, “Hükümette kriz var yorumlarını anlayamıyorum. Hükümet çalışmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

KKTC’nin Türkiye’nin 82’nci vilayeti olacağı yönündeki iddiayı içeren soruyu da yanıtlayan Denktaş, “Devletimizi ortadan kaldırılmasına, böyle bir şeye onay vermeyiz” dedi.

Toplantıda Denktaş’a, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı ile DP Lefkoşa milletvekili Mustafa Arabacıoğlu eşlik etti.

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