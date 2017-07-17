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17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:27

Denktaş, Kar-İş Heyetini Kabul Etti

Denktaş, Kar-İş Heyetini Kabul Etti
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 Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ) Başkanı Fuat Topaloğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, 12 Nisan’dan 15 Haziran tarihine kadar öğrenci taşımacılık ödemelerin yapılmadığını, bu durumun üyeleri ekonomik çıkmaza sürüklediğini dile getirerek, bu mağduriyetin sona ermesi talebinde bulundu.

Ödemelerin yapılması talimatı verdiğine dikkati çekerek sözlerine başlayan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bunun kısa sürede yapılacağını kaydetti.

Görüşmede, Kar-İş üyelerinin sorunları da masaya yatırılırken, önümüzdeki yılda ne olacağı ile ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmenin olumlu sonuçlandığı kaydedildi.

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