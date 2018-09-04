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Denktaş: “Kalkınma Bankası Verimli Çalışırsa Ekonomik Hayat İçindeki Önemi De O Kadar Artar”

DENKTAŞ, KALKINMA BANKASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Denktaş: “Kalkınma Bankası Verimli Çalışırsa Ekonomik Hayat İçindeki Önemi De O Kadar Artar”

DENKTAŞ, KALKINMA BANKASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

04 Eylül 2018 Salı 08:55
Denktaş: “Kalkınma Bankası Verimli Çalışırsa Ekonomik Hayat İçindeki Önemi De O Kadar Artar”

DENKTAŞ, KALKINMA BANKASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ
 

“KALKINMA BANKASI VERİMLİ ÇALIŞIRSA EKONOMİK HAYAT İÇİNDEKİ ÖNEMİ DE O KADAR ARTAR”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Besim ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede ekonomideki beklenti ve öngörüler masaya yatırıldı.
BESİM
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Besim, hükümetin aldığı ekonomik tedbirlerin memnuniyet verici olduğunu, zamanın göstergesine göre de ilave tedbirlerin alınabileceği sinyalini hissettiklerini söyledi. Besim, açılımların önemine vurgu yaptı.
Kalkınma Bankası olarak, yatırımcıları Türk Lirası borçlanmaya teşvik ettiklerini de açıklayan Besim, ancak kur sorunu nedeniyle bir takım komplikasyonların yaşandığına işaret etti.
Kalkınma Bankası yönetimi olarak, kendilerinin de ekonomiye katkı sağlayabilecek bazı adımlar attıklarını kaydeden Mustafa Besim, bu konuda, almış oldukları tedbir paketlerini açıkladı.
“Özellikle son zamanlarda dövizin artışı ile birlikte işletmelerin en büyük sıkıntısı sermaye finansmanı. Bizde bununla ilgili acil sermaye kredi hattını onayladık. Yavaş yavaş talepleri de almaya başladık” diyen Besim, bunun yanı sıra bölgeleri de dolaştıklarını, Odaları ve Birlikleri ziyaret ettiklerini, onlardan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda da kolay şartlarda ve hızlı verilebilecek ‘mikro kredi’ adı altında bir kredi paketi açıkladıklarını söyledi.
DENKTAŞ
Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, Kalkınma Bankası’nın çalışmalarını takından takip ettiklerini, yönetimdeki uyumun devamının son derece önemli olduğunu belirtti.
Denktaş, “İstişare içinde alabileceğimiz kararlar da var. Kalkınma Bankası verimli çalışırsa ekonomik hayat içindeki önemi de o kadar artar” dedi.
 

Son Güncelleme: 04.09.2018 12:17
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