Denktaş: “İki aşamalı harekat, Kıbrıs Türkü'nün geleceğini teminat altına aldı, hürriyete kavuşturdu“

DP GENEL BAŞKANI, MALİYE BAKANI DENKTAŞ’IN 20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI MESAJI…

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıslı Türklerin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği iki aşamalı bir harekâtla özgürlüğüne kavuştuğunu vurguladı. Denktaş, harekatın, Kıbrıs Türkü’nün geleceğini teminat altına aldığını, ayrıca Ada’nın eşit ve ortak sahibi olarak Kıbrıslı Türkleri hürriyete kavuşturduğunu kaydetti.

Serdar Denktaş, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Yunan ordusunun 1974’teki darbesi sonrasında bir yok oluşla karşı karşıya kalan Kıbrıslı Türkler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği iki aşamalı bir harekâtla özgürlüğüne kavuşmuştur” dedi.



Harekâtın Kıbrıs’ta kalıcı bir anlaşmanın temelini oluşturduğunu ve “Barış Harekâtı” adı ile anılmayı hak ettiğini kaydeden Denktaş, şunları kaydetti:



“Harekat, Kıbrıs Türkü’nün geleceğini teminat altını almış ayrıca Ada’nın eşit ve ortak sahibi olarak bizleri hürriyete kavuşturmuştur. Böylelikle Kıbrıs Türk halkı tüm dünyaya yıllardır verdiği hak ve hürriyet mücadelesinde baskılara boyun eğmeyeceğini, özgürlük ve bağımsızlığını koruyacağını ispat etmiştir. Bu kararlı mücadelesinde Anadolu halkının Kıbrıs hassasiyeti, Kıbrıs Türk halkını hep çok daha güçlü kılmıştır.”



Serdar Denktaş, mesajında şehitlere rahmet diledi; gazilere, Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı hürmetle andığını belirtti ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri’ne şükran borçlu olduğunu kaydetti