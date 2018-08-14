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Denktaş: “Hükümetin alacağı kararlarla sorunun tamamen çözülmesi mümkün değil...“

Denktaş: “Hükümetin alacağı kararlarla sorunun tamamen çözülmesi mümkün değil...“

14 Ağustos 2018 Salı 10:22
Denktaş: “Hükümetin alacağı kararlarla sorunun tamamen çözülmesi mümkün değil...“

MECLİS EKONOMİK ÖNLEMLER GÜNDEMİYLE OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI 

ÖZGÜRGÜN: “DÖVİZ ARTIŞINDAN ÖNCE ZATEN BİRÇOK SORUN VARDI, DÖVİZ TOPLASAN 15 GÜNDÜR YÜKSELDİ” 

ARIKLI, ÖNERİLERİ PANSUMAN TEDBİRLER OLARAK TANIMLADI

GENEL KURUL’DA DENKTAŞ’IN KONUŞMASI SIRASINDA MİLLETVEKİLİ TAHSİSATLARININ KESİLMESİ KONUSUNDA TARTIŞMA ÇIKTI


Maliye Bakanı Serdar Denktaş ülke gelirlerinde bir kayıp yaşanıyorsa bunun karşılığında bir de gelir konması gerektiğine işaret etti.
Başbakan Tufan Erhürman’ın ardından kürsüye çıkan Denktaş, bunu gazinoların gelirlerini artırarak, yabancıların mal alımlarında vergi artırımı yaparak sağlamaya çalıştıklarını belirtti.
Öte yandan sadece hükümetin alacağı kararlarla sorunun tamamen çözülmesinin mümkün olmadığını kaydeden Denktaş, devlet dairelerinden başlayarak odalarda iki klima varsa birini çalıştırma, izaz ikramlarda daha tasarruflu davranma gibi önlemler alınması gerektiğini anlattı.
Denktaş bunun her hane için geçerli olduğunu, her bireyin tasarrufa gitmesi gerektiğini dile getirdi.
Maliye Bakanı olarak daha fazla vergi toplamak için aslında vatandaşın daha fazla harcama yapmasını temenni ettiğini dile getiren Denktaş, öte yandan şartlar gereği tasarruf yapılması gerektiğini kaydetti.
Şartlar gereği kendisinin işe 5 gündür bisikletle gidip geldiğini anlatan Denktaş, herkesin kendisine uygun tasarruf yöntemini bulması gerektiğini belirtti.
Olağanüstü bir halden geçildiğine işaret eden Denktaş “Bu bizim dışımızda olan olayların etkisi” dedi.
Basında Euro’ya geçilsin yorumları olduğunu ancak bunun mümkün olmadığını anlatan Denktaş, yapılan önerilerin ayaklarının yere basması gerektiğini belirtti.
Denktaş milletvekillerinden gelecek yorum ve önerileri beklediklerini kaydederek, “Birlikte hareket etme zamanıdır” dedi.
ÖZGÜRGÜN
Daha sonra söz alan UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, ekonomiyle ilgili daha önce pek çok olağanüstü dönem yaşandığını kaydetti.
Ekonomik krizler her zaman olur diyen Özgürgün, Kıbrıs konusunda da bir çok krizlerin yaşandığını olağanüstü toplantılar gerçekleştirildiğini söyledi.
Bugünkünden çok da ağır krizler yaşandığını, aylarca elektriksiz kalınan dönemler olduğunu söyleyen Özgürgün, atılması gereken adımları atmanın Meclis değil hükümetin işi olduğunu dile getirdi.
Öte yandan gelinen aşamanın sadece döviz artışına bağlanamayacağını söyleyen Özgürgün, “Döviz artışından önce zaten birçok sorun vardı, döviz toplasan 15 gündür yükseldi” diye konuştu.
KKTC Merkez Bankası’nın para politikası enstrümanlarına sahip olmadığını ancak zaten bu enstrümanlara Avrupa’daki hiçbir merkez bankasının sahip olmadığını söyleyen Özgürgün, “İşin özü başka yerdedir” diye konuştu.
Başbakan’ın sıraladığı tedbirlerin maliye politikası tedbirleri olduğunu söyleyen Özgürgün, “Neden KDV indiriminde sadece lokanta temizlik ve beyaz eşya? En ciddi mesele gıdadadır” dedi.
Özgürgün devletin yapması gereken ödemeleri yapamadığını, zaten bu ödemeler yapılsa çiftçinin, taşımacının ve diğer kesimlerin rahatlayacağını kaydetti.
Özgürgün tasarrufun kamudan başlaması gerektiğini söyledi.
Hüseyin Özgürgün, acı reçete olmadan krizden çıkılamayacağını da sözlerine ekledi.
“Bu ülke çok büyük sıkıntılar çekti ve hepsini aştı” diyen Özgürgün, önemli olanın hükümetlerin gerekirse acı reçeteler kullanarak gerekli adımları atması olduğunu söyledi.
DENKTAŞ
Bunun üzerine yeniden söz alan Serdar Denktaş, bunun ilk kriz olmadığının doğru olduğunu kaydetti.
Daha önce 3 rakamlı enflasyon dönemleri de yaşandığını belirten Denktaş öte yandan o dönemde kullanılabilecek farklı enstrümanlar bulunduğunu dile getirdi.
Tek haneli enflasyon dönemine alışmış bir ortam için döviz kurlarında yaşanan artışın sıkıntı olduğunu anlatan Denktaş, yaşanan krizin TL’nin değer kaybından kaynaklandığını söyledi.
Mali açıdan 13. maaşların ödenmesi dahil sorun olmadığını anlatan Denktaş, sorunun reel sektörde yaşandığını belirtti.
O nedenle reel sektörle ilgili önlemler aldıklarını kaydeden Denktaş, dövizin yılsonuna doğru durumunun ne olacağının da bilinmediğini anlattı.
Gıdada neden düşüş yok sorusuna cevaben donmuş ve kutu gıda maddeleriyle ilgili önlemler düşünüldüğünü kaydeden Denktaş, diğer temel gıda maddelerinde zaten sıfır fon bulunduğunu kaydetti.
Denktaş yaşanan sorunun döviz kurlarındaki artıştan kaynaklandığını tekrarladı.
Denktaş, milletvekili tahsisatlarındaki kesintiye de değindi.

TARTIŞMA
Denktaş’ın konuşması sırasında, UBP Milletvekilleri Olgun Amcaoğlu ve Dursun Oğuz ile Denktaş arasında milletvekili tahsisatlarının kesilmesi konusunda tartışma çıktı.
UBP milletvekili Olgun Amcaoğlu “Bu uygulamayı onaylayan bürokrat varsa istifa edeceğim" dedi.
Denktaş “dışarıda insanlar kan ağlarken, kalkıp da bunu mu düşüneceğiz? Bunu mu konuşacağız. Anayasaya aykırı olduğunu düşünüyorsanız, Anayasa Mahkemesine gidin” dedi.
ÖZGÜRGÜN
Hüseyin Özgürgün yeniden kürsüye çıkarak, örnekler verdi ve Cumhurbaşkanı’nın örtülü ödeneği, izaz ikram ödeneği gibi ödeneklerin kesilmesi halinde milletvekillerinin tahsisatlarının kesilmesinin kendileri için bir sorun olmayacağını dile getirdi.
Eski dönemlerin eleştirilmesinden vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Özgürgün, “Sorun sadece reel sektörde mi?” diye de sordu.
Özgürgün dövizle ilgili sorunun son 15 günde yaşanan bir durum olduğunu söyledi.
ARIKLI
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, konuşmaları hayretler içerisinde dinlediğini söyledi.
Hükümetin ortaya koyduğu 23 maddeye baktığında bunun için yapılan çalışmaya değer miydi diye düşündüğünü dile getiren Arıklı, önerileri pansuman tedbirler olarak tanımladı.
Hükümetin bir şeyler yapıyor gibi görünmek için bu maddeleri hazırlayıp Meclis’i toplantıya çağırdığını savunan Arıklı, asgari ücretle geçinen bir vatandaşın hayvancının çiftçinin köylünün bu tedbirlerle sıkıntılarına çözüm bulup bulamayacağının sorulması gerektiğini dile getirdi.
Ülkede ilk defa ekonomik kriz yaşanmadığını, 1994 krizinin bundan daha büyük olduğunu söyleyen Arıklı, o krizde KKTC yöneticisi pozisyonunda olanların aldıkları önlemlerle çok kısa sürede sorunu çözdüğünü belirtti.
Kriz dönemlerinde acı reçete kullanmak gerektiğini ve bu reçeteyi herkesin eşit şekilde içmesi gerektiğini söyleyen Arıklı, açıklanan maddeler arasında bunu göremediğini anlattı.
Milli Eğitim Bakanı’nın din dersleri konusunda ideolojik adımlar atarak Türkiye ile randevuları sıkıntıya soktuğunu savunan Arıklı, hassasiyetler göz ardı edildikçe bu sıkıntıların süreceğini ileri sürdü.
Türkiye’den para gelmesine ihtiyaç olduğunu dile getiren Arıklı, Birikim Özgür’ün bu konuda yazdığı bir yazıyı okuyarak kendisinin bu dönemde Meclis’te olmamasına üzüldüğünü kaydetti.
Tasarruf tedbirlerinin doğru uygulanması gerektiğini kaydeden Arıklı “Ek mesai ucubesinden kurtulmak gerekir” diyerek vardiya sistemine geçilmesi gerektiğini söyledi.
Arıklı milletvekili maaşlarının sürekli gündeme getirilerek milletvekillerinin hedef haline getirildiğini de söyledi.
“6 bin dolar alan ve hiçbir iş yapmayan yurt dışı temsilcileri neden konuşulmuyor” diyen Arıklı, ilgili kişilerin TC elçiliklerinde oluşturulacak Kıbrıs masalarında görevlendirilebileceğini söyledi.
Denktaş’ın bisikletle işe gidip geldiğini söylediğine işaret eden Arıklı, RHA araçlar konusunda tasarrufa gidilmesi gerektiğini söyledi.
“Hala daha faiz yasası konusunda çalışma yapılmıyor” diyen Arıklı “Bu konuda neden adım atılmıyor ?”diye sordu.
Arıklı konuşmasında kamu maliyesi konusunda bazı sorular da sordu. Arıklı acı reçetelere ihtiyaç olduğunu söyledi.


 

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Son Güncelleme: 14.08.2018 13:29
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