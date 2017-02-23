Denktaş, Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileriyle Bir Toplantı Daha Yaptı

DENKTAŞ: “TARIM MASTER PLANI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR. SEKTÖRDE CİDDİ REFORM İHTİYAÇ VAR”

NAİMOĞULLARI: “GÖRÜŞMELER OLUMLU VE İYİ NİYET ÇERÇEVESİNDE SÜRÜYOR”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Tarım Master Planı ile ilgili hazırlıkların devam ettiğini kaydederek, “Sektörde ciddi reform ihtiyacı var” açıklamasında bulundu.

Denktaş, bugün Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği heyetiyle yeni bir toplantı daha yaptı.

Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, görüşme bu akşam saatlerinde bakanlıkta oldu.

DENKTAŞ: “ÇÖZÜM ARAYIŞLARI SÜRÜYOR”

Maliye Başkanı Serdar Denktaş, geçen haftadan bu yana taraflarla istişarelerine değinerek, “Çözüm arayışları sürüyor” dedi.

Tarım sektöründe ciddi bir reforma ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Serdar Denktaş, şunları kaydetti:

“Bir taraftan ‘Tarım Master Planı’ hazırlıkları devam ediyor ancak tarım sektöründe ülkede ciddi bir reform ihtiyacı gün yüzüne çıkmıştır. Bunu ilgili paydaşlarla da önümüzdeki günlerde bir araya gelip, konuşacağız. Hep birlikte yapacağımız çalışma sonrasında verimli bir sonuca ulaşacağız. Ümit ederim yine bir uzlaşıyla masadan kalkmış olacağız.”

NAİMOĞULLARI: “GÖRÜŞMELER OLUMLU VE İYİ NİYET ÇERÇEVESİNDE SÜRÜYOR”

Öte yandan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, var olan çıkmazın aşılması noktasında görüşmelerin olumlu ve iyi niyet çerçevesinde sürdüğünü söyledi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile birkaç kez bir araya geldiklerini belirten Naimoğulları, en son toplantının 20 Şubat Pazartesi günü yapıldığını dile getirdi.