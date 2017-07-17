Denktaş, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Heyeti İle Bir Araya Geldi…

Cem Kapısız başkanlığındaki Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası heyeti, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş tarafından kabul edildi.

Bakanlıkta gerçekleşen ziyarette heyet, bakan Denktaş’a çalışanların sıkıntılarını aktardı, taleplerinin giderilmesi noktasında destek istedi.Avrupa Hava sahasında uygulanan Havacılık Tazminatlarının ülkemizde de uygulanması gerektiğine dikkati çeken Cem Kapısız, SMART binasındaki sağlıksız koşulların derhal ortadan kaldırılması gerektiğinde altını çizdi.Vardiya tüzüğünün tadil edilmesinin de elzem olduğuna dikkati çeken Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, 47/10 Yasasının de değiştirilmesinin elzem olduğunu kaydetti.Heyet taleplerini yazılı olarak da Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’a sundu.Sektör çalışanların özverili ve fedakâr bir biçimde ülkeye hizmet veren emektarlar olduğuna dikkati çekerek sözlerine başlayan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, dünyanın en riskli ve stresli işini yapan çalışanların sıkıntıların giderilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.Denktaş, sendika ile birlikte istişare halinde, öncelik verilecek talepleri ivedilikle yerine getirmeye azami gayret göstereceklerini söyledi.