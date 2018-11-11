Denktaş: “Halkın refahını yükseltmekte kararlıyız....”

DP, GAYRETKÖY, AKÇAY VE YAYLA ÖRGÜT KONGRELERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

DENKTAŞ: “HALKIN REFAHINI YÜKSELTMEKTE KARARLIYIZ”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, hükümetin, halkın refahının yükseltilmesi noktasında çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu konuda son derece kararlı olduğunu yineledi, zor günlerin geride kalacağını söyledi.



DP’den verilen bilgiye göre, DP Gayretköy, Akçay ve Yayla örgüt kongreleri geçtiğimiz akşam gerçekleşti.



Parti kongrelerinin ilki Gayretköy Bölgesi’nde yapıldı, daha sonra Akçay ve Yayla Köyü’nde devam etti.



Kongrelere, DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu , DP Genel Sekreteri Afet Özcafer ve bazı parti üst düzey yöneticileri ile bölge sakinleri katıldı.



Denktaş ve Ataoğlu köy kongreleri öncesinde vatandaşların sorunlarını dinleyerek, sorulara da yanıt verdi.



“ZOR GÜNLER GERİDE KALACAK”



DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ülke ekonomisi ve gelişmeler hakkında bölge sakinlerini bilgilendirirken, zor günlerin geride kalacağının altını çizdi.



Hükümetin, halkın refahının yükseltilmesi noktasında çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu konuda son derece kararlı olduğunu yineleyen Maliye Bakanı Denktaş, “ancak çok şansız bir hükümetiz” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.



“KENDİ YAĞIMIZDA KENDİ CİĞERİMİZİ KAVURMAYA BİR MÜDDET DAHA DEVAM EDECEĞİZ”



Denktaş, “Zaten yıla bütçesiz girdik. Birçok kez ve birçok yerde bunun zorluğunu çekeceğimizi söyledim. Nisan’da bütçeyi bitirdik, Mayıs’ta protokolü imzaladık, ardından seçim yasakları başladı. Haziran’da seçimler bitti, daha sonra döviz tırmanmaya başladı. Türkiye’de seçim bitti, sistem değişti. Derken döviz tavan oldu ve altında kaldık. Ama bütün bu şanssızlıklar içerisinde hükümet olarak en azından zararı hafifletelim diye büyük bir uğraş verdik. Elimizden geleni yaptık. Kendi yağımızda kendi ciğerimizi kavurmaya bir müddet daha devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “tüm iyi ve kötü günlerde olduğu gibi bu günleri de geride bırakacağız” dedi.



