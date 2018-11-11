banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92839
ALTIN
212.028
DOLAR
5.4915
STERLİN
7.0672
EURO
6.2205
Akova'da cinsel istismar iddiası
AKOVA'DA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI
Casino’da 10 bin dolar vurgun
CASİNO'DA VURGUN
Magandalar trafikte dehşet saçtı
MAGANDALAR TRAFİKTE DEHŞET SAÇTI
Cedric 1 gün daha tutuklu kalacak
CEDRİC 1 GÜN DAHA TUTUKLU...
banner282

Denktaş: “Halkın refahını yükseltmekte kararlıyız....”

Denktaş: “Halkın refahını yükseltmekte kararlıyız....”

11 Kasım 2018 Pazar 15:26
Denktaş: “Halkın refahını yükseltmekte kararlıyız....”

DP, GAYRETKÖY, AKÇAY VE YAYLA ÖRGÜT KONGRELERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

DENKTAŞ: “HALKIN REFAHINI YÜKSELTMEKTE KARARLIYIZ”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, hükümetin, halkın refahının yükseltilmesi noktasında çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu konuda son derece kararlı olduğunu yineledi, zor günlerin geride kalacağını söyledi.

DP’den verilen bilgiye göre, DP Gayretköy, Akçay ve Yayla örgüt kongreleri geçtiğimiz akşam gerçekleşti.

Parti kongrelerinin ilki Gayretköy Bölgesi’nde yapıldı, daha sonra Akçay ve Yayla Köyü’nde devam etti.
 
Kongrelere, DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu , DP Genel Sekreteri Afet Özcafer ve bazı parti üst düzey yöneticileri ile bölge sakinleri katıldı. 

Denktaş ve Ataoğlu köy kongreleri öncesinde vatandaşların sorunlarını dinleyerek, sorulara da yanıt verdi.

“ZOR GÜNLER GERİDE KALACAK”

DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ülke ekonomisi ve gelişmeler hakkında bölge sakinlerini  bilgilendirirken, zor günlerin geride kalacağının altını çizdi.  

Hükümetin, halkın refahının yükseltilmesi noktasında çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu konuda son derece kararlı olduğunu yineleyen Maliye Bakanı Denktaş, “ancak çok şansız bir hükümetiz” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

“KENDİ YAĞIMIZDA KENDİ CİĞERİMİZİ KAVURMAYA BİR MÜDDET DAHA DEVAM EDECEĞİZ”

Denktaş, “Zaten yıla bütçesiz girdik. Birçok kez ve birçok yerde bunun zorluğunu çekeceğimizi söyledim. Nisan’da bütçeyi bitirdik, Mayıs’ta protokolü imzaladık, ardından seçim yasakları başladı. Haziran’da seçimler bitti, daha sonra döviz  tırmanmaya başladı. Türkiye’de seçim bitti, sistem değişti. Derken döviz tavan oldu ve altında kaldık. Ama bütün bu şanssızlıklar içerisinde hükümet olarak en azından zararı hafifletelim diye büyük bir uğraş verdik. Elimizden geleni yaptık. Kendi yağımızda kendi ciğerimizi kavurmaya bir müddet  daha devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “tüm iyi ve kötü günlerde olduğu gibi bu günleri de geride bırakacağız” dedi.
   
 

Son Güncelleme: 11.11.2018 18:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savaşan: “Turizmde dijital imkanları kullanmalıyız”
Savaşan: “Turizmde dijital imkanları kullanmalıyız”
Foder Ankara’da Sergi Açıyor
Foder Ankara’da Sergi Açıyor
15 Kasım Etkinlikleri…futbol Turnuvasında Milletvekilleri Sahaya Çıkacak
15 Kasım Etkinlikleri…futbol Turnuvasında Milletvekilleri Sahaya Çıkacak
LTB’nin düzenlediği “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” maratonu tamamlandı
LTB’nin düzenlediği “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” maratonu tamamlandı
İş Kadınları Derneği: “Krizi fırsata çevirmesini bilelim”
İş Kadınları Derneği: “Krizi fırsata çevirmesini bilelim”
Ltb’nin Altyapı Çalışmaları… İsmail Beyoğlu Caddesi Askeri Bölge Geçişi, Yarından İtibaren 2 Gün Trafiğe Kapalı Olacak
Ltb’nin Altyapı Çalışmaları… İsmail Beyoğlu Caddesi Askeri Bölge Geçişi, Yarından İtibaren 2 Gün Trafiğe Kapalı Olacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Yarın 3 saatlik elektrik kesintisi olacak
Yarın 3 saatlik elektrik kesintisi olacak
Ucuz kurtuldular!
Ucuz kurtuldular!
Dışişleri Bakanı Özersay: “ortak Vizyon Olmadan Müzakereye Girmek Hata Olur”
Dışişleri Bakanı Özersay: “ortak Vizyon Olmadan Müzakereye Girmek Hata Olur”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim