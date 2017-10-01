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01 Ekim 2017 Pazar 13:14

DENKTAŞ: “HALKIMIZ KAMUOYU YOKLAMALARINI SANDIKTA YİNE ÇÜRÜTECEKTİR”

Demokrat Parti (DP), köy gezilerini sürdürüyor. DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, hafta sonu, Demirhan’ı ziyaret etti.

DENKTAŞ: 'HALKIMIZ KAMUOYU YOKLAMALARINI SANDIKTA YİNE ÇÜRÜTECEKTİR”
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DP GENEL BAŞKANI, BAŞBAKAN YARDIMCISI VE MALİYE BAKANI SERDAR DENKTAŞ, GENEL SEÇİMLERDE DP’NİN BİR KEZ DAHA SANDIKTAN ÇOK BAŞARILI ÇIKACAĞINDAN EMİN OLDUĞUNU VURGULADI

“HALKIMIZ KAMUOYU YOKLAMALARINI SANDIKTA YİNE ÇÜRÜTECEKTİR”

Demokrat Parti (DP), köy gezilerini sürdürüyor. DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, hafta sonu, Demirhan’ı ziyaret etti.

Denktaş’a, bazı parti yetkilileri ile kalabalık bir grup DP’li eşlik etti.
DP’den yapılan açıklamaya göre, Denktaş ziyaretlerinde, köylülerin sorunlarını dinledi. Onlarla sohbet etti.

Demirhan’da Denktaş ve DP’liler, davet aldıkları bir evde kahvaltıya da katıldı.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, her seçim dönemi öncesinde partisinin çeşitli kamuoyu yoklamalarında oy oranının kasıtlı bir şekilde düşük gösterilmeye çalışıldığını belirtirken, bunun her seferinde olduğu gibi sandıklarda seçmen tarafından çürütüleceğine işaret etti.

Denktaş, önümüzdeki yıl yapılması beklenen genel seçimlerde DP’nin bir kez daha sandıktan çok başarılı çıkacağından emin olduğunu vurguladı.
Denktaş, köy ziyaretlerinde gördükleri ilginin kendilerini fazlasıyla mutlu ettiğini ve seçim sonucundan emin olduklarını ifade etti.

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