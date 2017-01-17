DENKTAŞ: 'GÜZELYURT'A HASTANE İHALESİNDEKİ GECİKME MÜTEAHHİTLERİN İÇ ÇEKİŞMESİNDEN KAYNAKLANDI'

DENKTAŞ: “HASTANEDEKİ GECİKME MÜTEAHHİTLERİN İÇ ÇEKİŞMESİNDEN KAYNAKLANDI; MAHKEME SONUCUNA GÖRE HAREKETE EDECEĞİZ”



SUCUOĞLU: “GÜZELYURT’TAKİ VATANDAŞLARA BİR ÖZÜR BORCUM VAR, 31 ARALIK 2016’YA KADAR HASTANE İÇİN İHALE ÇIKMA SÖZÜMÜZ VARDI”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Güzelyurt’ta yapılacak yeni hastanedeki gecikmenin müteahhitlerin iç çekişmesinden kaynaklandığını ve mahkeme sonucuna göre hareket edeceklerini söyledi.Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ise Güzelyurtlulara yeni hastanenin geçen yıl sonuna kadar ihaleye çıkma sözünü yerine getiremedikleri için özür borçları bulunduğunu ifade etti. Sucuoğlu, hastaneyle ilgili yeni bir ihaleye çıkılacağını belirterek, konunun yargıda olduğunu ve yargının vereceği kararın kendileri için çok önemi olduğunu kaydetti.Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı sona erdi. Milletvekillerinin güncel konuşmalar yaptığı toplantı saat 13.40 sıralarında tamamlandı. Toplantının son bölümünde Güzelyurt’ta hastane konusu da dahil güncel bazı konular konuşuldu.CTP Milletvekili Hüseyin Erçal, “Kamu ihale düzeni-düzensizliği” konusunda konuşma yaptı.Konuşmasında İhale Yasası’na değinen Erçal, Merkez İhale Komisyonu’nun 5 üyeden oluştuğunu ve bir defaya mahsus 3 yıl için atandığını kaydetti.Yeni İhale Yasası’nda yer alan kuralların bazılarını anlatan Erçal, Meclis’te değindiği konuları ve iddiaları yanıtlayacak bakan ve milletvekili bulunmamasını eleştirdi.Erçal, Güzelyurt’ta hastane ihalesinin iptal edilmesini eleştirerek, huzurlu yaşayabilmek için kamu malının korunmasının önemine de işaret etti.Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da Erçal’ın eleştirilerine cevaben yaptığı konuşmada, Güzelyurt’taki vatandaşlara bir özür borcu olduğunu ve 31 Aralık 2016’ya kadar hastane konusunda ihaleye çıkılacağı yönünde bir sözleri olduğunu anımsattı.Süreç hakkında bilgi veren Sucuoğlu, hastanenin tartışmalı ve mahkemelik olacağı süreci hak etmediği düşüncesiyle, yeniden ihaleye çıkılacağını aktardı.Sucuoğlu, hastaneyle ilgili yeni bir ihaleye çıkılacağını belirterek, konunun yargıda olduğunu ve yargının vereceği kararın kendileri için çok önemi olduğunu söyledi.Sucuoğlu, ellerinden gelen katkıyı ortaya koyarak Güzelyurt’a bu yapıyı kazandırmak amacında olduklarını da söyledi.Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, yeni İhale Yasası ve tüzüklerinin gündemde ve çalışır durumda olduğunu söyleyerek, Güzelyurt Hastanesi ihale süreci hakkında bilgi verdi.Kendilerinin tüzüğün emrettiği şekilde yol izlediklerini ifade eden Denktaş, ihale komisyonun yasal olarak doğruyu yaptığını kaydetti.Müteahhitlerin kendi içindeki çekişme nedeniyle Güzelyurt’a hastane yapılmasının geciktiğini vurgulayan Denktaş, mahkeme sonucuna göre hareket edileceğini belirtti.CTP Milletvekili Özkan Yorgancıoğlu, “Hükümetin Uygulamaları” konusunda konuşma yaptı.Ülkede sorunları çözebilmek için iyi niyetle çalışılıp, muhalefetten destek alınmasının önemine işaret eden Yorgancıoğlu, CAS konusunda hükümetin süratle karar üretmesi gerektiğine dikkat çekti.Havayollarında çalışanların ehil insanlar olması gerektiğine işaret eden Yorgancıoğlu, maharetin işe almak değil, ehil insanların işe alınması ve doğru şekilde iş yapılması olduğunu vurguladı.Her yıl hükümetlerin, hayat pahalılığı oranında harçları artırdığını ifade eden Yorgancıoğlu, olması gerekenin üzerinde zamlar yapıldığı gerekçesiyle eleştirilerde bulundu.İnsanların yaşam kalitesini arttıracak tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan Yorgancıoğlu, elektrik zammını da eleştirdi.Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, CAS konusuyla konuşmak istemediğini, bu şirketin yaşaması için ciddi mücadele verdiğini söyledi.CAS konusunda geçmişte verdiği mücadele hakkında bilgi veren Denktaş, normal bir toplusözleşme ve grev hakkıyla CAS’ın toptan batacağını kaydetti.Denktaş, CAS’ın çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, ilk adımın eylem olmaması gerektiği görüşünü dile getirdi.Harçlar konusunda yapılan zamların her yıl yapılan uygulama olduğunu ifade eden Denktaş, Cenevre görüşmesi olması nedeniyle bunları tek tek inceleme fırsatı olmadığını, bunların yeniden gözden geçirileceğini vurguladı.Güncel konuşmaların tamamlanması ardından, sözlü ve yazılı sorulara geçildi ve Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı bugünkü çalışmalarını tamamladı.Cumhuriyet Meclisi bir sonraki birleşimini 23 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da yapacak.