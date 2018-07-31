Denktaş, Girne Turizm Limanı’nda incelemelerde bulundu

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, dün Girne Turizm Limanı’nda incelemelerde bulundu. Bakanlığına bağlı Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nin Girne Gümrük Şube Amirliği’ni de ziyaret eden Denktaş, sorunları dinledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Denktaş’a buradaki ziyaretlerinde, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Çelebi Ilık, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, DP Girne Milletvekili Koral Çağman, Özel Kalem Müdürü Anıl Kaya, Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Derviş Dağman ve yönetimi eşlik etti.

Denktaş temasları çerçevesinde, Girne Gümrük Dairesi Şube Amiri Ahmet Bilge’den bilgi aldı. Girne Turizm Limanı’nda personel eksikliğinin bir takım aksaklıklara neden olduğu dile getirilirken, Denktaş bu eksikliğin giderilmesi için alınacak ivedi önlemler için çalışacaklarını söyledi.

Maliye Bakanı personelle de görüşerek sorunlarını dinledi.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ziyaret sonrası yaptığı açıklamada; “Yoğun iş hacmimize yetmeyen personel eksikliğini ve ayni zamanda işyerinde var olan aksaklıkları görmüş olduk. Kalıcı düzenlemeler yapılıncaya kadar pratikte bazı tedbirlerle sorunları aşmaya çalışacağız. Girne Gümrük Dairesi çalışanlarına ve Amirine özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

DAĞMAN

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Derviş Dağman, geçen hafta Gazimağusa, bugün de Girne Limanlarını ziyaret eden ve sorunları yerinde inceleyen Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın gerçekleştirdiği bu temasların kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Güç-Sen olarak bağlı bulundukları bakanlık ile kurulan olumlu diyalogun çalışanlara da olumlu yansıdığını kaydeden Dağman, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a duyarlılığından ve sorunlara pratik çözümler bulmasından ötürü teşekkür etti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, geçen hafta, Gazimağusa Gümrük Dairesi çalışanlarını ziyaret etmiş, ardından Mağusa Limanı’nda incelemelerde bulunmuştu.

