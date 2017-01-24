DENKTAŞ: “GELİN HEP BİRLİKTE BU KUMPASI ORTADAN KALDIRALIM”

MECLİS GENEL KURULU’NDA GÜZELYURT İHALESİ KONUŞULDU…



BAŞBAKAN YARDIMCISI VE MALİYE BAKANI SERDAR DENKTAŞ, HİÇ KİMSENİN İHALE KOMİSYONU VE ÜYELERİNİ SUÇLAMAYA HAKKI OLMADIĞINI BELİRTTİ.



“GELİN HEP BİRLİKTE BU KUMPASI ORTADAN KALDIRALIM”

Bugün toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda güncel konuşmalar gerçekleşti.Güncel konuşmalar arasında “Yeni Güzelyurt Hastanesi Karkas İhalesi” de yer aldı. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş bu konuda kürsüde yapılan konuşmalara yine kürsüden yanıt verdi.Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ihalenin ilk şartnamesinin, 16 bin metrekarelik binayı bir kerede yapılmasını öngördüğüne işaret etti.CTP Milletvekili Ahmet Gülle’nin Genel Kurul’daki konuşmasında Müteahhitler Birliği başkanının görüşlerini dillendirdiğini belirten Denktaş, “çok arzu ederdim İhale Komisyonu Başkanına gidip onun görüşlerini de dillendiresiniz. Çünkü bu ihale şartnamesi başlangıçta ‘bir kerede yapılma’ kıstasıyla çıktıktan sonra, yine demin görüşlerini burada ak settirdiğiniz kişinin girişimleri ile zeyilnameler yayınlattı. Bu zeyilnamelerden bir tanesi işte o toplam inşaatı kapsadı. Aynı gün MİK toplantı yaparak ve 5 üyenin 5’inin de imzasıyla bunun yasaya aykırı olduğu bildirildi. Ve aslında bir gün önce yayınlanan yanlıştan doğruya dönüldü. Yanlıştan dönüldü ve inşaatın içeriğiyle ilgili hiçbir değişiklik yok. İhale açıldıktan ve bittikten sonra iptal kararı verildi. İptal kararı gelince bizde iptali yayınladık. Kazanan firma mahkemelere gitti. MİK kendi yaptığının yasal olduğunu iddia etti. Daha önce yazılı ortaya koydu ve bu yasanın bu şekilde yorumlanmaması gerektiği savcı tarafından kendilerine söylendi” dedi.Hiç kimsenin düzgün iş yapan ihale komisyonu ve üyelerini suçlayamayacağını belirten Denktaş, İhaleyle ilgili kumpasın müteahhitler arasında devam ettirildiğini söyledi.Denktaş: “çok özür dilerim ama geçmiş yazışmalar var, geçmiş savcılık görüşleri var, diğer tüm yasalara baktılar ve şaibesiz bir şekilde bu işi bitirmeye çalışırken, kendi içlerinde yüzdelik pazarlıkları yapacaklar, müteahhitler arasında paylaşmalar yapacaklar diye, bu yasa ve tüzükler nedeniyle yöntemlerini, müteahhitlerin yıllardan beri kendi içlerinde yürüttükleri yöntemleri artık sekteye uğrayacak diye, düzgün iş yapmaya çalışan bir ihale komisyonu ve üyelerini suçlamaya hiç kimsenin hakkı yoktur.”Denktaş, “Herkesin bildiğini bilmemezlikten geldiği bu yanlışlığın devam ettirilmesine izin verecek tavır almayın. Gelin hep birlikte bu kumpas olayını ortadan kaldıralım ” dedi.Denktaş şöyle devam etti: “Uğraşımız Mimar Mühendisler Odası üzerinden projelerin hazırlanması ve keşif bedellerinin çıkarılmasını sağlamak. Çünkü yüksek keşif bedelleri içerisinde müteahhitler kendi arasında iş paylaşımı yaparak, biri birlerine ödemeler yaparak ihale işlerini yıllardan beri döndürdüler. Bırakın sizin geçirdiğiniz, bizim de tüzüklerini hazırladığımız bu ihale yasasıyla artık bu kumpasın hep birlikte belini kıralım. Bana bunda yardımcı olun. Çünkü doğru olanı yaptık. Yazıktır. Bu olay, birilerinin gelirlerini kestik, birinin havadan alacağı bir komisyonun önüne geçtik diyedir. Başka bir şey değil. İddiayla söylüyorum. Eğer söylediklerim yanlışsa bana dava açsın. Lütfen tek taraflı dinlediğiniz bu adımda yanlış tarafta durarak MİK’in doğru yönde attığı adımları terse çevirmeyin.”