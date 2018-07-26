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Denktaş, Gazimağusa’da temaslarda bulundu

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, dün Gazimağusa’da bir takım temaslarda bulundu.

Denktaş, Gazimağusa’da temaslarda bulundu

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, dün Gazimağusa’da bir takım temaslarda bulundu.

26 Temmuz 2018 Perşembe 13:37
Denktaş, Gazimağusa’da temaslarda bulundu

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, dün Gazimağusa’da bir takım temaslarda bulundu.
Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Maliye Bakanı Serdar Denktaş sırasıyla Gazimağusa Gümrük Dairesi, Gazimağusa Limanı, açılması planlanan Derinya Kara Giriş Kapısı ve Akyar Kara Giriş Kapısı’nda incelemelrde bulundu.
Denktaş’a ziyaretleri sırasında Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Çelebi Ilık, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, Özel Kalem Müdürü Anıl Kaya, Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Derviş Dağman eşlik etti.
Gazimağusa Gümrük Dairesi çalışanlarını ziyaretinde sorunlarını dinleyen Denktaş, Gazimağusa Limanı’nda gemilerde açık olarak getirilen yüklerin boşaltılması konusunda tedbir alınması taliamtını verdi. Denktaş, Akyar Kara Giriş Kapısı’nda mevcut aksaklıkları yerinde inceledi.
DENKTAŞ
Temasları sonrasında açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Serdar Denktaş; Gazimağusa Limanı’ndaki tır trafiğine süratle çözüm ürettiklerini anlattı.
Denktaş şöyle devam etti:
“Bunun icraata dönüşmesi için gerekli talimat verildi. Yine Mağusa şehrini oldukça rahatsız eden açık yük sorununa da çözüm üretmek adına gerekli direktifler verildi. Akyar ve Derinya kapılarında gözlemlediğimiz eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesi için ne yapılması gerektiğini görmüş oldum. Tüm sorunların asgariye indirilmesi için kolları sıvadık. Kısa sürede sonuç olacağımızı umuyorum”
DAĞMAN
Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman ise Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın aksaklıkları yerinde görmesi ve gerekli talimatlar vermesinin kendilerini memnun ettiğini söyledi.
Mağusa Limanı’nda aksaklıkların süratle giderilmesinin takipçisi olacaklarını belirten Derviş Dağman, “Tarihi Mağusa Limanı’nın turistik liman olması hepimizin ortak hedefi olmalı” dedi.
 

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Son Güncelleme: 26.07.2018 17:03
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