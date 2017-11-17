DENKTAŞ GAZİLERİ KABUL ETTİ

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, TC Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi heyetini kabul etti.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TC Muharip Gaziler Derneği Konya Şube Başkanı Mustafa Buğur ve gaziler, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ile anılarını paylaştı. Buğur, duygu dolu anların yaşandığı kabulde Denktaş’a derneğin atkısını ve plaketini hediye etti.Buğur, Denktaş’a kabul için teşekkürlerini sunarken, Başbakan Yardımcısı Denktaş da KKTC’nin bu günlere gelmesinde gazilerin emeğinin çok büyük olduğuna vurgu yaptı.