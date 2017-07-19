Denktaş, Gaziler Derneği’nden Bir Heyeti Kabul Etti

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları nedeniyle KKTC’de bulunan Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği’nin Manisa ili Kula ve Alaşehir ilçeleri üyelerinden oluşan bir heyeti kabul etti.

Dernek Başkanı Adil Çümen kabulde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için KKTC’de bulunmaktan onur ve gurur duyduklarını söyledi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu ile görüşmekten ayrıca şeref duyduklarını kaydeden Çümen, Kıbrıs Türk halkının haklı davasının her zaman yanında olduklarını belirtti.

Çümen, Bakan Denktaş’ı 4 Eylül’de yapılacak Kula İlçesi Kurtuluş Şöleni’ne de davet etti.

Denktaş da, davete teşekkür etti ve konuklara Kıbrıs müzakere süreci hakkında bilgi verdi.

Denktaş, heyet üyelerine Rauf Denktaş’ın kaleme aldığı kitaplardan da hediye etti.