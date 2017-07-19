FLAŞ HABER

Magandalar Yakalandı

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2017 Çarşamba 15:37

Denktaş, Gaziler Derneği’nden Bir Heyeti Kabul Etti

Denktaş, Gaziler Derneği'nden Bir Heyeti Kabul Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

 Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları nedeniyle KKTC’de bulunan Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği’nin Manisa ili Kula ve Alaşehir ilçeleri üyelerinden oluşan bir heyeti kabul etti.

Dernek Başkanı Adil Çümen kabulde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için KKTC’de bulunmaktan onur ve gurur duyduklarını söyledi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu ile görüşmekten ayrıca şeref duyduklarını kaydeden Çümen, Kıbrıs Türk halkının haklı davasının her zaman yanında olduklarını belirtti.

Çümen, Bakan Denktaş’ı 4 Eylül’de yapılacak Kula İlçesi Kurtuluş Şöleni’ne de davet etti.

Denktaş da, davete teşekkür etti ve konuklara Kıbrıs müzakere süreci hakkında bilgi verdi.

Denktaş, heyet üyelerine Rauf Denktaş’ın kaleme aldığı kitaplardan da  hediye etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖZGÜRGÜN: “BUNDAN SONRA ASLİ GÖREV DEVLETİ GÜÇLENDİRMEK” ÖZGÜRGÜN: “BUNDAN SONRA ASLİ GÖREV DEVLETİ...
230 Kilo Kaçak Et Bulundu 230 Kilo Kaçak Et Bulundu
Girne’de Salih Miroğlu Caddesi Kısmen Trafiğe Kapatılacak Girne’de Salih Miroğlu Caddesi Kısmen Trafiğe...
"kadına Yönelik Şiddet" Semineri Düzenlenecek "kadına Yönelik Şiddet" Semineri Düzenlenecek
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı… 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı… 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

ÖZGÜRGÜN: “BUNDAN SONRA ASLİ GÖREV DEVLETİ...

Haberi Oku