Denktaş: “Ek Mesai Ödemeleri Çizelgelerin Zamanında Gelmesi Halinde Her Ayın 10’unda Yapılacak”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bugün basına yansıyan ek mesailerle ilgili bazı açıklamaları, hayretle karşıladığını belirterek, “yarından itibaren, ek mesai ödemeleri, ilgili dairelerden ek mesai çizelgelerinin zamanında gelmesi halinde her ayın 10’unda yapılacaktır” dedi.



Bakan Serdar Denktaş yaptığı yazılı açıklamada, 2018 bütçesinin zamanında geçirilmemiş olmasının, birçok sorun yaratacağı ikazını seçimlerden önce ve seçimler boyunca defalarca yaptığını anımsatarak, 2018 bütçesinin 7 Nisan’da resmileştiğini ve ek mesai yetkilerinin de 7 Nisan’dan sonra bakanlıklara verilmeye başlandığını söyledi.



BAKANLIĞA ÇİZELGELERİ ULAŞAN KURUM, KURULUŞ VE KİŞİLERE YARIN EK MESAİLERİ ÖDENECEK



Denktaş, bakanlıklar ve ilgili dairelerden gelen ek mesai çizelgelerinin geçen hafta sonu itibariyle büyük çoğunlukla ellerine ulaştığını ve bakanlığın temasa geçen tüm kurum, kuruluş ve kişilere 10 Mayıs’ta (yarın) ek mesailerin ödeneceğini ve bundan sonra da rutin olarak her ayın 10’unda ek mesai ödemelerinin yapılacağını bildirdiklerini açıkladı.



Bunun bilinmesine rağmen bir sendikanın yargıya başvuracağını basına duyurması, Başbakanlığa ve Bakanlığımıza yazılı ihtarda bulunduğunu açıklamasının “sendikacılık değil siyasetçilik” olduğunu dile getiren Denktaş, bunun zaten yapılacak bir ödemeyi, “bakın biz söyledik, yaptırdık” imajını yaratmak için olduğunu söyledi.



Tüm sendikalarla her zaman, açık bir diyalog kurma yönünde hassasiyet gösterdiklerini ve bunun devam edeceğini ifade eden Denktaş, ancak kamuoyunu yanıltıcı bir şekilde ve “biz söyledik de adım atıldı” propagandasını yapmak maksadıyla yapılan yayınların, sendikalar ve tüm sivil toplum örgütleri ile oluşturmaya çalıştıkları samimi diyalog ortamına zarar verdiğini hatırlattı.



Denktaş, “Sendikal rekabet içerisinde olunmasını bir yere kadar saygıyla karşılarım. Ancak hükümetin büyük uğraşlarla zamanında geçirilmemiş olan bütçeye rağmen yaraları sarmaya yönelik çalışmalarını istismar edecek şekilde basın açıklamalarına da sessiz kalamayacağımızı duyurmak isterim” dedi.