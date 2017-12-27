DENKTAŞ: “DP’YE MÜHÜR İSTİKRARI GETİRİR”

Demokrat Parti (DP) milletvekili adayları bugün DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş önderliğinde İskele’yi ziyaret etti.



DP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, adaylar İskele’de halkın sorunlarını dinleyip çözüm önerilerini anlattı.



Sabah saatlerinde başlayan İskele ziyaretinde, DP Lideri Serdar Denktaş, yeni dönemde DP’nin aynı istikrarı sürdürmesi için halkın onayını beklediğini, daha güçlü bir şekilde mecliste olmak istediği vurguladı.



“Yaptıklarımız ortadadır. Denk bütçe, ödeme dengesi ve düzenli gelir bizim eserimizdir” diyen Denktaş “ülkemizin geleceği için DP’ye mühür vurmanızı istiyorum. DP’ye mühür istikrarı getirir” diye konuştu.