Denktaş DP’nin Kermesini Ziyaret Etti

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Demokrat Parti (DP) Kadın Örgütü’nün Anneler Günü münasebetiyle Lefkoşa Otobüs Terminali’nde yapılan Açık Pazarda düzenlediği “Annelerden Engelli Çocuklara Destek” kermesini ziyaret eti.

DP’den verilen bilgiye göre, eşi Müge Denktaş, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, DP Kadın Örgütü Başkanı Esen Yalın Aktoprak ve birçok DP’li kadının katıldığı kermeste konuşan Serdar Denktaş, DP Kadın Örgütü’nün duyarlı etkinliğinden duyduğu memnuniyeti ve mutluluğu ifade ederek, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğine olan inancını belirtti ve tüm annelerin anneler gününü şimdiden kutladığını kaydetti.

ÖZCAFER

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer de konuşmasında, DP’li kadınların elbirliği içerisinde kendi elleriyle hazırladıkları ürünleri yine çok önemli bir amaç için satışa çıkardıklarını dile getirdi ve etkinliklerin kendisi için çok anlamlı olduğuna işaret etti.

DP’li kadınların el ürünlerine verdiği değere de dikkati çeken Özcafer, DP Kadın Örgütü’nün kendi mali bütçesini artırarak, daha çok ihtiyaçlı olan kişilere yardım etmek için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Özcafer, ayrıca verdikleri emek ve sarfettikleri efor için DP Kadın Örgütü’nü tebrik etti.

ESEN YALIN AKTOPRAK

DP Kadın Örgütü Başkanı Esen Yalın Aktoprak ise, kermesin tüm ilçelerden gelen Kadın Örgütü mensuplarının gönüllü katkıları ile düzenlendiğini ve kermeste elde edilen gelirin engelli çocuklara destek amacıyla kullanılacağını söyledi.

Kadın Örgütü Başkanı Aktoprak kermese ilgi gösteren vatandaşlara ve kermesin düzenlenmesine katkı koyan veya emek veren tüm kadınlara katkıları ve emekleri için teşekkür etti.

DENKTAŞ, ESNAFI DA ZİYARET ETTİ

DP Genel Başkanı Denktaş kermes sırasında ayrıca tek tek tüm esnafı dolaşarak sorun ve taleplerini dinledi.

(HA)