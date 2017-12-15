Denktaş: “DP mega bir internet projesini hayata geçirecek”

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ülkedeki internet sorununun aşılması için partisinin mega bir projeyi hayata geçirmek

için çalışmalar yaptığını açıkladı.

Demokrat Parti’nin seçim dönemine damga vuran ve sosyal medya üzerinde tartışmasız bir hâkimiyet kurmasına yol açan seçim videolarının sonuncusunda konuşan Denktaş “amacımız kamu özel ortaklığı vasıtasıyla internet altyapısını en üst

seviyeye çıkarabilmektir ve bunu başaracağımızdan ben eminim” dedi.

DP Lideri “Bu konuda duyarlı olan, talepkar olan çok fazla sayıda şirket vardır ve çevre ülkelere ağ ile bağlanabileceğimiz bir sistem kurabiliriz. Bu konuda fikirler ortada dönmektedir ve bunu halkımız adına başaracağız. Ve inşallah bu ülkede her sektöre olumlu etki yapabilecek bir internet sistemi kurulacak” ifadelerini kullandı. İlgili video Demokrat Parti’nin Facebook hesabından yayımlandıktan sonra kısa sürede 30 binden fazla kişi tarafından seyredilirken, yüzlerce kez de paylaşılarak büyük

beğeni kazandı.