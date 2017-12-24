DENKTAŞ: “DP, HALKI SAYESİNDE DİMDİK AYAKTADIR”

Demokrat Parti (DP) Gazimağusa’da aday tanıtım gecesi düzenledi.



Etkinlik öncesi Gazimağusa Kaymakamlığı’nın takındığı tutumu eleştiren ve tepki gösteren Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş: “Bu akşam bu toplantının gerçekleşeceğini yazılı olarak kaymakamlığa bildirdik. Saat 16.00’dan beri tırımız burada ancak toplantımızın başladığı saat gelip tırımızı çekmeye çalıştılar.

Onlar bizi vurmaya, aşağı çekmeye çalışacak. Sizler sayesinde DP dimdik ayakta duracak” dedi.



Denktaş, DP’ye karşı takınılan tutumu demokrasi ayıbı olarak niteledi.



“KIBRIS SORUNUNU GÜNDEMDEN UZAKLAŞTIRDILAR ÇÜNKÜ DP’NİN BU KONUDA KONUŞACAKLARINDAN KORKUYORLAR”



Kıbrıs sorununa da değinen DP Başkanı Denktaş, “Yıllardan beri seçimleri yaşıyoruz ilk kez Kıbrıs konusu gündemde değil, ancak güneyde seçimler sonrası Nisan da tekrar görüşmeler gündeme gelecek. Gündeme almamaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü söyleyecek çok şeyimiz var. İki toplumlu iki kesimli federasyon söylemi var. DP, Dünya ve Rum tarafı, taraflardan birini devlet öbürünü azınlık olarak gördüğü müddetçe, tarafları eşit görmediği müddetçe buna karşı duracak, meydanları doldurmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.



2018 seçimlerinin önceki seçimlere nazaran daha değişik bir havada geçtiğini kaydeden Denktaş “Bu sene değişik bir seçim havası var, daha çok gazeteler, sosyal medyada yapıyoruz tanıtımları, sosyal medyada en iyi durumdayız, tüm partiler bunu kabul ediyor” dedi.



Denktaş “Bizim dışımızdaki partilerin söyledikleri halen yapmış olduklarımızdır. Onlar daha yapacak edecek diyorlar. Bazıları küfeyi sırtlarına alamayacaklarını biliyorlar o yüzden 500 TL’ye konut yapacaklar diyorlar. Kimisi de maliye yıllarca onlarda olmasına rağmen atıp tutuyor. Maaşların taksit taksit ödendiğini, suyun gelmediğini bunların zamanında gördük” diye konuştu.



“DP’NİN YAPTIKLARI YAPACAKLARININ GARANTİSİDİR”



DP’nin yaptıklarının yapacaklarının garantisi olduğunu ifade eden Denktaş, “Biz bunların hepsini yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bu kalabalığın desteği ile iktidara geleceğiz” dedi.



“ÖZGÜRGÜN AÇIKLAMA YAPSIN”



Başbakan Hüseyin Özgürgün hakkında son günlerde çok sayıda spekülasyon yapılmasına da değinen Denktaş “Özgürgün kamuoyunu bilgilendirsin, bu tartışmalar sona ersin. Televizyonlara gittiğimizde siyaset konuşalım, dedikodularla hesap kitapla değil, siyasetle yürüyelim” ifadelerini kullandı.