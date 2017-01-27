DENKTAŞ: `DÖVİZDEKİ DALGALANMA SONA ERMEDEN, TEDBİR ALIYORUZ DEMEMİZ KOLAY DEĞİL`

“DALGALANMA SONA ERMEDEN, TEDBİR ALIYORUZ DEMEMİZ KOLAY DEĞİL. ONUN İÇİN BEKLİYORUZ”

“YÜKSELİŞ DEVAM EDECEKSE, TEDBİRLER DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ. YETER Kİ ÖNÜMÜZÜ GÖREBİLELİM”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, dövize ilişkin tedbir almak için dalgalanmanın sona ermesini beklediklerini açıkladı.

Denktaş, dalgalanma sona ermeden “tedbir alıyoruz” demenin kolay olmadığını o yüzden beklediklerini kaydetti.

Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Denktaş, Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi’ne giderek buradaki personel ile görüştü.

Burada basın mensuplarının dövizdeki yükselişle ilgili sorusunu yanıtlayan Denktaş, dövizdeki dalgalanma sona ermeden bugün için somut hesap yapmalarının mümkün olmadığını, gerek Türkiye Merkez Bankası, gerekse siyasilerle temas içerisinde olduklarını, yükseliş devam edecekse bazı tedbirler düşündüklerini kaydetti.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş şunları söyledi:

“Bu dalgalanma sona ermeden, somut hesap yapamıyoruz. Çünkü dövizin dalgalanması elimizde olan bir durum değil. Ama bu dalgalanma bizi de vuruyor. Nerede duracak? Bunu öngörebilmemiz lazım ki, kendi bütçe olanaklarımız içerisinde alabileceğimiz tedbirleri hesaplayabilelim.”

Son günlerde eski Maliye Bakanları tarafından ‘zamları geri alın’ çağrısı yapıldığına dikkat çeken Denktaş şöyle devam etti:

“Hâlbuki onlarda çok iyi biliyorlar ki, bu dalgalanma belirgin hale gelmeden, öngörü yapamadan, bütçe açısından herhangi bir “tedbir alıyoruz” dememiz kolay değil. Onun için bekliyoruz. Bu dalgalanma Maliye olarak bizi de zora sokan bir durum.

Dalgalanmanın çok fazla bir zamanı kalmadığını düşünüyoruz. Türkiye Merkez Bankası ve siyasilerle sürekli temas içerisindeyim. Biraz daha bekleyeceğiz. Başka çare yok. Eğer yükseliş devam edecekse, başka tedbirler düşünmek zorundayız. Yeter ki önümüzü görebilelim. Bütçe imkânlarımız belli. O imkânlar içerisinde yapılabilecek her şeyi yapacağız.”